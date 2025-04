Este es el primer video de Karol G en YouTube antes de ser famosa: en inglés y al estilo de Fugees

Recordar es vivir, pero también puede ser un ejercicio para ver lo mucho que se logra. Esa es parte de la historia de Karol G, la cantante colombiana que hoy es un referente de la industria musical del país y en el exterior, con una marcada orientación hacia el género urbano, específicamente el reguetón. Pero no era así hace 12 años.

Los internautas han recordado un video publicado por la artista en YouTube cuando aún no era famosa. Y es que, vale la pena mencionar, su sueño siempre fue ser cantante y desde pequeña ha trabajado durante años, un esfuerzo que se ha visto reflejado en lo que ha logrado hasta ahora, pues ha pisado los grandes escenarios del mundo, como el Festival de Música y Artes de Coachella este 2022.

Al ritmo de ‘Killing me Softly with his Song’ de Fugees, la paisa demostró que su voz es bastante buena y lo era desde hace 12 años, momento en el que no era famosa en absoluto. Con esto, quedó más que confirmado que Karol G perseveró y por eso finalmente logró alcanzar su meta.

Los comentarios no se han hecho esperar y más de uno afirmó: “El reguetón se queda corto para la cantidad de talento que esta mujer puede explotar de sí”. “Este video deja claro que nadie llega al éxito por casualidad. Hace casi 10 años y ya tenía esta voz”; “Es lindo ver cómo antes no tenía nada ‘Caro’ y con esfuerzo logró todo lo que tiene ahora, grande Karol”, son otros de los mensajes de los fanáticos.

El video está alojado en la cuenta de YouTube ‘CarolGcol’, que cuenta con solo tres publicaciones además del cover de Killing me Softly with his Song”, en los que interpreta otras canciones reconocidas como Can’t Take my Eyes off of You y Try Sleeping with a Broken Heart.

Hasta la fecha, el video cuenta con poco más de un millón de reproducciones, un número que hoy parece ínfimo frente a grandes éxitos de hoy como ‘Bichota’, que cuenta con 1.071 millones de visitas en YouTube.

