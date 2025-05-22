Estos son los actores venezolanos que se encuentran trabajando en Telemundo

Actores y actrices que una vez cautivaron a audiencias en producciones icónicas de RCTV y Venevisión, como "La Mujer de Judas", "Mi Gorda Bella" o "Cosita Rica", han encontrado en las producciones de Telemundo un nuevo hogar y una plataforma para expandir sus carreras.

Este fenómeno no solo subraya la calidad de la formación actoral en Venezuela, sino también la resiliencia y adaptabilidad de sus artistas en un panorama mediático globalizado.

Entre los nombres más destacados que han transitado de las pantallas venezolanas a las producciones de Telemundo se encuentran figuras reconocidas por su trayectoria y versatilidad:

Juan Carlos García: Un rostro familiar de RCTV y Venevisión, conocido por su versatilidad, ha sido parte de recientes producciones de Telemundo como "Sed de Venganza", demostrando su vigencia y talento.

Miguel Augusto Rodríguez: Con una extensa carrera en el país, ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como "Aurora" y "La suerte de Loli", consolidándose en el mercado internacional.

Kimberly Dos Ramos: De sus inicios en producciones venezolanas, Kimberly ha logrado un ascenso meteórico, protagonizando exitosas producciones de Telemundo y Televisa, convirtiéndose en una de las actrices jóvenes más buscadas de la industria.

Luciano D'Alessandro: Tras años de éxitos en RCTV, Luciano ha encontrado nuevas avenidas en Telemundo, ampliando su ya consolidada carrera actoral.

Ricardo Álamo y Henry Zakka: Ambos, con una vasta y respetada trayectoria en la televisión venezolana, han mantenido una presencia constante en los elencos de Telemundo, aportando su experiencia y talento a diversas tramas.

Gaby Espino: Si bien su carrera en Telemundo es una de las más prominentes y reconocidas a nivel internacional, es crucial recordar sus inicios en las telenovelas venezolanas, donde forjó las bases de su éxito actual.

Marjorie De Sousa: Aunque ha desarrollado gran parte de su carrera en México, sus primeros pasos fueron en la pantalla venezolana, y también ha participado en producciones de Telemundo, demostrando su alcance global.

Norkys Batista: Esta carismática actriz y exreina de belleza, recordada por su rol en telenovelas de Venevisión y su exitoso monólogo "Orgasmos", también ha incursionado en proyectos de Telemundo, llevando su energía y talento a nuevas audiencias.

Lupita Ferrer: Un ícono de las telenovelas venezolanas con una carrera legendaria, Lupita Ferrer también ha tenido participaciones especiales en producciones de Telemundo, demostrando la atemporalidad de su talento y su capacidad de conectar con el público a través de las generaciones.

Su presencia en Telemundo no solo enriquece las producciones de la cadena, sino que también mantiene vivo el legado de la televisión venezolana en el ámbito internacional.

La calidad de la interpretación venezolana sigue siendo un sello distintivo que trasciende fronteras y que hoy brilla con luz propia en el competitivo mercado hispano de los Estados Unidos.

Noticia al Día