Sábado 16 de agosto de 2025
Farándula

Estos son los artistas confirmados para actuar en los Latin Grammy

Anitta, Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión y Darumas actuarán en la gala de la edición 25 de los premios…

Por Ernestina García

Estos son los artistas confirmados para actuar en los Latin Grammy
Foto: Becky G
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Anitta, Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión y Darumas actuarán en la gala de la edición 25 de los premios Latin Grammy, en la que figuran como nominados y que se realizará en Miami (EEUU) el próximo 14 de noviembre, informó este martes 29-Oct la Academia Latina de la Grabación.

A este grupo se suman también Emilia, Leonel García, Grupo Frontera, Tiago Iorc, Danny Ocean, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera y Kali Uchis.

Esta segunda ronda de presentaciones continúa la de los ya nominados David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carín León, Elena Rose y Ela Taubert, así como la Persona del Año 2024 de La Academia Latina de la Grabación, Carlos Vives.

Karol G y Bad Bunny se erigieron como los favoritos en la próxima edición de los premios Latin Grammy al sumar cada uno ocho nominaciones, en una edición que cuenta con candidatos españoles como C. Tangana, David Bisbal, Diego El Cigala, Iñigo Quintero o Ale Acosta y Valeria Castro.

Anitta está nominada a Grabación del Año y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa, mientras que Edgar Barrera obtuvo nueve nominaciones, incluyendo las de Cantautor del Año y Productor del Año, y Becky G recibió una nominación a Mejor Canción Regional Mexicana.

Tanto Darumas como Emilia debutan como nominadas a Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop, respectivamente.

Leonel García está nominado a Mejor Álbum Cantautor y Mejor Video Musical Versión Corta y Grupo Frontera recibió sus primeras nominaciones a Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Asimismo, Tiago Iorc está nominado a Mejor Canción Cantautor y Danny Ocean tiene dos nominaciones, por Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Silvia Pérez Cruz recibió, por su parte, dos nominaciones a Canción del Año y Mejor Video Musical Versión Corta, y Carlos Rivera está nominado a Mejor Canción Pop, mientras que Kali Uchis es acreedora de cuatro nominaciones, incluyendo Grabación del Año.

También actuarán en esta edición Pitbull, ganador del Latin Grammy y un Grammy, y el grupo mexicano Reik, ganador del Latin Grammy.

Para celebrar el aniversario 25 de los premios Grammy Latino, que transmitirá el 14 de noviembre Televisa-Univison, el espectáculo regresa a Miami, donde comenzó la trayectoria de La Academia Latina y donde se mantiene su sede.

Se trata de la tercera vez que los galardones se realizan en Miami: la primera fue en 2003 y después en 2020, cuando el espectáculo estuvo cerrado al público debido a la pandemia de la covid-19.

Noticia al Día/Latino

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Noticias Relacionadas

Al Dia

Fallece la periodista Eneida Valerio

Su partida deja una huella en el gremio periodístico del país
Al Dia

Promoviendo la igualdad y respeto: Gaiteros unidos retumbaron en el Pozón de El Saladillo

El Pozón,es un punto de encuentro de los zulianos y de quienes visitan Maracaibo

Al Dia

Alejandra Guzmán está hospitalizada y esta es la razón

Aunque nada estaba confirmado, finalmente la cantante lo dio a conocer en sus redes sociales
Al Dia

Wilmer Ramírez formará parte de Tele Tuya tras polémica salida de Venevisión

Ramírez renunció a Venevisión, con una mezcla de frustración y dignidad.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025