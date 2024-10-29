Estos son los artistas confirmados para actuar en los Latin Grammy

Anitta, Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión y Darumas actuarán en la gala de la edición 25 de los premios Latin Grammy, en la que figuran como nominados y que se realizará en Miami (EEUU) el próximo 14 de noviembre, informó este martes 29-Oct la Academia Latina de la Grabación.

A este grupo se suman también Emilia, Leonel García, Grupo Frontera, Tiago Iorc, Danny Ocean, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera y Kali Uchis.

Esta segunda ronda de presentaciones continúa la de los ya nominados David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carín León, Elena Rose y Ela Taubert, así como la Persona del Año 2024 de La Academia Latina de la Grabación, Carlos Vives.

Karol G y Bad Bunny se erigieron como los favoritos en la próxima edición de los premios Latin Grammy al sumar cada uno ocho nominaciones, en una edición que cuenta con candidatos españoles como C. Tangana, David Bisbal, Diego El Cigala, Iñigo Quintero o Ale Acosta y Valeria Castro.

Anitta está nominada a Grabación del Año y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa, mientras que Edgar Barrera obtuvo nueve nominaciones, incluyendo las de Cantautor del Año y Productor del Año, y Becky G recibió una nominación a Mejor Canción Regional Mexicana.

Tanto Darumas como Emilia debutan como nominadas a Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop, respectivamente.

Leonel García está nominado a Mejor Álbum Cantautor y Mejor Video Musical Versión Corta y Grupo Frontera recibió sus primeras nominaciones a Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Asimismo, Tiago Iorc está nominado a Mejor Canción Cantautor y Danny Ocean tiene dos nominaciones, por Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Silvia Pérez Cruz recibió, por su parte, dos nominaciones a Canción del Año y Mejor Video Musical Versión Corta, y Carlos Rivera está nominado a Mejor Canción Pop, mientras que Kali Uchis es acreedora de cuatro nominaciones, incluyendo Grabación del Año.

También actuarán en esta edición Pitbull, ganador del Latin Grammy y un Grammy, y el grupo mexicano Reik, ganador del Latin Grammy.

Para celebrar el aniversario 25 de los premios Grammy Latino, que transmitirá el 14 de noviembre Televisa-Univison, el espectáculo regresa a Miami, donde comenzó la trayectoria de La Academia Latina y donde se mantiene su sede.

Se trata de la tercera vez que los galardones se realizan en Miami: la primera fue en 2003 y después en 2020, cuando el espectáculo estuvo cerrado al público debido a la pandemia de la covid-19.

Noticia al Día/Latino