Estrellas que brillaron con luz propia este 2024: Ganaron más fama y una millonada

Los nombres de Karol G y de Shakira saltaron este año a los titulares de la prensa gracias a sus giras y estrenos musicales que pusieron su fama en el ojo de la farándula y el entretenimiento. Pero otros amasaron grandes fortunas gracias a sus habilidades en el mundo del entretenimiento.

Aun así, ninguna de ellas encabeza la lista de cantantes latinos más ricos en 2024. Las estimaciones reales surgen de Celebrity Net Worth, un sitio web que divulga información sobre los activos y las actividades financieras de las celebridades.

1-Gloria Estefan: De acuerdo a la última actualización, en julio de 2024, Estefan suma un patrimonio neto de 500 millones de dólares. La cantante, productora y empresaria cubanoamericana que reside en Miami, Florida, ha acumulado grandes éxitos musicales en español e inglés.

2- Jennifer López: Le sigue en la lista la actriz y cantante de raíces puertorriqueñas con una fortuna estimada en 400 millones de dólares. Su patrimonio lo logró gracias a su carrera como cantante, pero también a otras actividades como diseñadora de modas, productora de televisión y empresaria.

3-Shakira: con 200 millones por debajo de Gloria Estefan, la colombiana tiene un patrimonio neto de 300 millones de dólares. En su carrera musical se contabiliza la venta de más de 125 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo.

4-Luis Miguel: El llamado “Sol de México” volvió a los escenarios con su “Tour 2023″ en una gira sin precedentes que extendió hasta el 2024.

Las estimaciones apuntan a que tiene una fortuna de 180 millones de dólares gracias a la venta de sus álbumes que están en el mercado desde 1982 y a sus presentaciones en vivo.

En su carrera como artista se cuenta la participación en dos películas, en una de ellas como protagonista, y además llegó a lanzar su propia cosecha de vino, un Cabernet Sauvignon llamado “Único, Luis Miguel”.

5- Ricky Martin: El puertorriqueño es músico, actor y autor, y tienen una fortuna estimada en 130 millones de dólares gracias a los más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su carrera inició en Menudo y desde pequeño su rostro apareció en comerciales.

6-Taylor Swift: Mientras quela cantante Taylor Swift es la más escuchada en las plataformas musicales y la que más premios Bilboard ganó. Además, sumó dinerito a sus cuentas bancarias.

Según Forbes, es la novedad entre los más ricos del mundo porque a sus 34 años Taylor Swift tiene una fortuna estimada en mil millones de dólares.

La gira de la estrella estadounidense Taylor Swift, ‘The Eras Tour’, logró un nuevo hito en la historia de la industria musical tras recaudar más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, informó el The New York Times.

Asimismo, Taylor Swift cierra 2024 como la artista más escuchada en todo el mundo a través de la plataforma Spotify. Swift, quien este año ha roto todos los récords con su gira ‘The Eras Tour’ repite este año en el puesto más alto gracias a las más de 26.600 millones de reproducciones en 2024 de su música.

El álbum ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’ también se corona como el más escuchado a nivel global.

8- Jay-Z: El rapero ha amasado una importante fortuna a través de sus diversas empresas. Nacido bajo el nombre de Shawn Corey Carter, pasó de ser un buscavidas callejero de Brooklyn a un magnate del rap y empresario.

Jay-Z tiene un patrimonio neto: 2,500 millones de dólares.

9-Kim Kardashian, quien saltó a la fama gracias al reality show de su familia Keeping Up with the Kardashians, Kim ostenta un patrimonio neto de mil 700 millones de dólares.

10- Rihanna, la sensación del pop nacida en Barbados, no solo ha conquistado la industria musical, sino también el mundo de los negocios y la moda. Más allá de sus éxitos en las listas de éxitos, los proyectos empresariales de Rihanna la han propulsado hacia una inmensa riqueza. La estrella del pop posee dos marcas multimillonarias: la empresa de cosméticos Fenty Beauty, de la que es copropietaria junto con el gigante del lujo LVMH, y el negocio de lencería Savage X Fenty.

8- Karol G: El 2024 también marcó uno de los años más exitosos en la carrera profesional de la reguetonera colombiana Karol G, pues no solo destacó en el 2023 con el lanzamiento de su álbum Mañana será bonito, sino que este año pudo recoger los frutos de su exitoso proyecto.

Destacó durante los 12 meses del año en los que recibió importantes galardones, como en la gala de los Grammy Anglo, por mejor álbum latino. También recibió la distinción de Mujer del Año, dos veces, por la revista Billboard y la Latin Bilboard, además de los Guinness World Records por su gira.

La artista logró hacerse con 66 premios en total durante el 2024, siendo la temporada más exitosa de Karol G y posicionándose como una de las mujeres más premiadas globalmente, quedando por debajo de Taylor Swift.

