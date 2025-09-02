Martes 02 de septiembre de 2025
La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

Las películas más taquilleras en las que ha participado Ethan Hawke incluyen El teléfono negro (2021), que recaudó más de 161 millones de dólares, y Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017), con un total de 225 millones en la taquilla mundial. También destacan Boyhood (2014), Los siete magníficos (2016) y The Northman (2022)

Por Pasante1

En una reciente entrevista con la revista GQ, el actor Ethan Hawke habló con franqueza sobre su mediático matrimonio y posterior divorcio de Uma Thurman, y también se sinceró sobre su carrera, incluyendo la audición fallida para la película Titanic.

Lee también: Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

La humillación de la fama

Hawke y Thurman se conocieron en 1997 durante el rodaje de Gattaca y se casaron un año después, formando una de las parejas más icónicas de los 90, en la entrevista, Hawke describió la intensa atención mediática que vivieron como "humillante", incluso cuando se trataba de comentarios positivos.

Reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del cine, comparándolas con un "enamoramiento de campamento de verano" que se siente emocionante y peligroso, pero que carece de conexión con la realidad.

La pareja se separó en 2005 y se divorció en 2006. En ese momento, surgieron rumores de que Hawke había tenido una relación con Ryan Shawhughes, la niñera de sus dos hijos, Maya y Levon, aunque lo negó al principio, la relación se confirmó y se casaron en 2008. Tienen dos hijas en común, Clementine e Indiana.

A pesar de todo, Uma Thurman ha mantenido una postura respetuosa hacia el padre de sus hijos.

El papel de Titanic que no fue

Además de su vida personal, Hawke también abordó un momento crucial en su carrera: no conseguir el papel principal de Titanic, que finalmente fue para Leonardo DiCaprio. El actor admitió que, en retrospectiva, fue algo positivo. "No creo que hubiera manejado el éxito tan bien como Leo", dijo, refiriéndose a la fama desmedida que DiCaprio alcanzó.

Hawke enfatizó que nunca se ha sentido cómodo con la idea de ser una "estrella de cine" y que prefiere enfocarse en proyectos que le apasionan, en lugar de perseguir la fama o grandes ganancias económicas. "Nunca me identifiqué como una ‘estrella de cine’. Era alérgico a eso", afirmó.

Para él, una carrera exitosa no se mide por la popularidad o los millones, sino por la integridad artística.

Noticia al Día/Hola/ José Montiel (Pasante)

