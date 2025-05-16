Jueves 21 de agosto de 2025
Farándula

Ex guardaespaldas de P. Diddy expone chantajes del rapero

"Big Homie" compartió este jueves 15 de mayo, en una entrevista junto a Piers Morgan, la comparación de P. Diddy con Jeffrey Epstein

Por Noticia al Dia

Ex guardaespaldas de P. Diddy expone chantajes del rapero
Foto: "Big Homie" durante un evento en Atlanta, EE.UU
El ex guardaespaldas del rapero P. Diddy, quien es apodado "Big Homie", afirmó que el artista guardaba grabaciones de sus victimas como trofeos, dicho modus operandi es usado por agresores sexuales de menores para documentar sus atrocidades. Diddy uso dichos videos para chantajear y manipular a personas la industria musical.

"Big Homie" compartió el jueves 15 de mayo, en una entrevista junto a Piers Morgan, la comparación de P. Diddy con Jeffrey Epstein, un delincuente sexual acusado de tráfico de personas y pedofilia.

También compartió que "Parte de lo de Epstein era poner a la gente en situaciones precarias, y entonces tienes este material que puedes usar contra ellos para poder salirte con la tuya ante campeones en la industria y poder controlar la política".

Según "Big Homie", los agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. no tenían conocimiento que la casa allanada pertenecía al rapero hasta el último momento, había preocupación hacia el rapero ya que no sabían si contaba con la protección de otras personas.

"Cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. hizo la operación inicial, no informaron a los oficiales de la redada qué casa estaban allanando, porque tenían información de que él podría haber estado protegido", declaró "Big Homie".

Anteriormente, Casandra "Cassie" Ventura, expareja del cantante del rap, reveló durante el juicio de este, en el caso federal de tráfico sexual, las marcas físicas que le dejó una larga orgía en el hotel Intercontinental de Los Ángeles en 2016.

Noticia al Dia/RT

Pasante: Genassir León

