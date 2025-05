La exasistente del rapero estadounidense Sean Combs, mejor conocido como P. Diddy, confesó esta semana las atrocidades a las que se enfrentó durante la época en la que trabajó para él. La mujer, quien habló bajo el nombre de ‘Mia’, testificó en el juicio contra el músico por cargos de crimen organizado y tráfico sexual.

Mia trabajó de 2009 a 2017 para Diddy, aseguró haber permanecido en un ambiente lleno de toxicidad a lo largo de todos esos años, siendo sometida a abusos sexuales en varias oportunidades. La mujer expresó que no se atrevía a desobedecer al rapero, tenía miedo de confesar las agresiones por temor a las represalias.

"Conocía su poder. Sabía que él tenía control sobre mí y no quería perder todo por lo que tanto había trabajado", declaró ante el tribunal.

Confesó que tenía miedo a que el cantante la agrediera físicamente, ya que en una ocasión llegó a arrojarle un balde de hielo a la cabeza, al igual que una computadora cuando ella le dijo que todavía estaban arreglando el wifi.

"No quería morir ni que me lastimaran. Me ha tirado cosas, me ha tirado contra la pared, hasta me ha tirado a una piscina", afirmó la señorita Mia.

Sin privacidad alguna

La ex asistente dijo que Diddy le ordenaba permanecer "siempre a la vista" y "anticiparse a sus necesidades, caprichos y estados de ánimo". A pesar de ella tener su propia vivienda, el cantante a regularmente le exigía quedarse en alguna de sus viviendas, donde le prohibió cerrar la puerta con llave y salir sin permiso. "Esta es mi casa. Nadie cierra las puertas con llave", citó la mujer al tribunal.

Según el testimonio Mia, una vez estuvo trabajando durante cinco días sin dormir, tomando medicamentos recetados para sobrellevarlo. Combs solo le permitió descansar después de que sufriera una crisis nerviosa, relató episodios en los que el rapero la hacía permanecer a su lado durante más de 20 horas sin hacer nada o abrumándola con tareas, que podían ir desde preparar su declaración de la renta hasta hacerle crujir los nudillos.

