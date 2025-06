Falleció a los 88 años la cantante Roberta Flack interprete de "Killing me softly"

La cantante estadounidense Roberta Flack, legendaria voz de temas como "The First Time Ever I Saw Your Face" o "Killing Me Softly With His Song" ha fallecido a los 88 años, según ha informado su representante en un comunicado recogido por la agencia AP.

“Estamos desconsolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana, 24 de febrero de 2025”. Murió pacíficamente rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, dice el texto del comunicado.

Flack, célebre por sus temas de pop y R&B, conoció el éxito a comienzos de los años 70. Cantante y pianista de formación clásica, saltó a la fama con la película Escalofrío en la noche, debut de Clint Eastwood como director, que utilizaba el tema "The First Time Ever I Saw Your Face", dentro de su trama de intriga ambientada en el mundo de la radio musical.

Pero su gran hit mundial llegó en 1973, con "Killing Me Softly", con la que copó listas de éxitos en todo el planeta. Las dos canciones fueron premiadas consecutivamente con el Grammy como grabación del año, un hito que no se repitió hasta que lo logró U2 a finales de los años 80.

Entre el jazz, pop, soul y R&B

Nacida en una familia de músicos en Black Mountain (Carolina del Norte), Flack comenzó a estudiar piano a los 9 años e ingresó en la Universidad Howard de Washington D.C. a los 15 con una beca.

La artista, que estuvo activa desde 1968 a 2022, se prodigó posteriormente también en los géneros jazz, pop y soul -además del R&B- con otras canciones como "Where Is the Love" o álbumes como Blue Lights in the Basement o Roberta.

En las décadas de los ochenta y noventa, su música no alcanzó la cima de las listas de éxitos debido a diversos cambios de tendencias en los gustos del público, pero siguió manteniendo una audiencia muy fiel.

De hecho, fue entonces cuando también incursionó en la música moderna, colaborando con productores y músicos jóvenes para explorar sonidos más contemporáneos; su álbum I’m the One (1982) así lo demuestra. Con el nuevo siglo, Roberta Flack optó por actuar en conciertos selectos y lanzar proyectos especiales; su último álbum fue Let It Be Roberta, un recital de los Beatles que salió en 2012.

En 2016, la 13 veces nominada a los Grammy sufrió un derrame cerebral, lo que afectó temporalmente a su capacidad para tocar el piano, pero siguió trabajando en su carrera y en la preservación de su legado musical. Su obra fue reconocida cuatro años después con diversos premios, como el Grammy Lifetime Achievement.

