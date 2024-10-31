Falleció de un infarto Isaac Rondón, cantante de música criolla

El pasado miércoles 30 de octubre se conoció la noticia sobre la muerte del cantante y compositor de música llanera, Isaac Rondón.

Fuentes allegadas al artista confirmaron que el deceso ocurrió a causa de un infarto al miocardio en horas del mediodía.

El suceso ocurrió en El Tigre, estado Anzoátegui, estado natal del cantante, quien era hermano de Ignacio y Alejandro Rondón.

Asimismo, se pudo conocer que el cantante de música llanera, Isaac Rondón contaba con 46 años de edad. El artista nacido el 24 de julio de 1978 fue trasladado a un hospital de la capital del municipio Simón Rodríguez.

