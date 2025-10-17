Falleció el actor Gustavo Angarita: Leyenda de la televisión colombiana

El actor colombiano Gustavo Angarita falleció el jueves 16 de octubre a los 84 años, según informó el programa Buen Día Colombia del Canal RCN.

El artista, con una extensa trayectoria en la televisión y el cine nacional, se encontraba bajo cuidados paliativos tras enfrentar un cáncer que le hizo metástasis.

En su destacada carrera, recibió dos premios incluidos India Catalina.

Sus participaciones importantes

Es recordado por su participación en importantes películas como ‘La pena máxima’ y telenovelas como ‘En los tacones de Eva’ y la ‘Ley del corazón’

Noticia al Día/RCN