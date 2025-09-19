Viernes 19 de septiembre de 2025
Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Se desconoce la enfermedad que padecía

Por María Briceño

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años
Foto: agencia
Este jueves 18 de septiembre, falleció el actor y cantante Yaco Monti, a los 80 años, en Buenos Aires, tras batallar una dura enfermedad.

Dueño de una voz melódica que supo emocionar a generaciones, se hizo conocido en los años 60 con canciones que transitaron desde la balada romántica hasta el folclore cuyano. Entre ellas, la popular ‘Siempre te recordaré’, que lo lanzó a la fama nacional, junto a títulos como ‘Volveré a San Luis’ o ‘Un dolor de adiós’, lo consagraron como un intérprete entrañable en el mapa de la música argentina y con éxito internacional.

También incursionó en el cine nacional, dejando huella en títulos como ‘Escala musical’ y ‘Escándalo en la familia’. Pero más allá de los escenarios y pantallas, Yaco Monti fue, ante todo, la voz de una época y un hijo dilecto de su tierra puntana.

Noticia al Día/Información de Agencia San Luis

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

