El cantante estadounidense D’Angelo, cuyas geniales melodías y un videoclip impactante lo convirtieron en una leyenda del neo-soul, falleció a los 51 años, según un comunicado de su familia.

D’Angelo murió este martes 14 de octubre “tras una larga y valiente batalla contra el cáncer”, afirmó su familia.

El legendario cantante de R&B que ayudó a impulsar el género musical conocido como ‘neo soul’.

"La brillante estrella de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida… Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025″, reza el texto. "Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado musical extraordinariamente conmovedor que nos deja", añade.

D’Angelo lanzó tres álbumes a lo largo de su carrera: ‘Brown Sugar’ (1995), ‘Voodoo’ (2000) y ‘Black Messiah’ (2014). Desarrolló un sonido característico, fusionando tropos clásicos del R&B con influencias del hip-hop, antes de desarrollar una estética más rica y conmovedora. Ganó un total de cuatro premios Grammy.

Noticia al Día/CNN