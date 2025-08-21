El cantante Xava Drago, vocalista del reconocido grupo de rock mexicano Coda, falleció luego de una larga batalla contra un cáncer de estómago.

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago”, fue el mensaje con el que su familia confirmó la triste noticia a través de las redes sociales del icónico cantante.

Junto a la publicación que reveló su partida de este mundo, también fueron publicadas unas emotivas palabras escritas por el artista y con las que se despidió de sus miles de seguidores:

Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos.

Xava Draco

