Falleció la actriz Carmen Landaeta, recordada por su papel de Finita Delgado en "Kiko Botones"

Este miércoles 21 de mayo, a los 72 años, falleció la reconocida actriz Carmen Landaeta, tras permanecer hospitalizada en estado crítico en el Hospital Vargas de Caracas, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia fue confirmada por el actor y compositor venezolano Daniel Jiménez a través de sus historias en Instagram, generando una ola de condolencias y homenajes en redes sociales por parte de colegas y admiradores.

Carmen Landaeta nació el 20 de julio de 1952 en Caracas, y es recordada especialmente por su papel de Finita Delgado en el programa "Kiko Botones".

Noticia al Día / Ronda