Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

El reconocido actor británico Terence Stamp, famoso por su papel como el villano General Zod en las películas originales de ‘Superman’, falleció a los 87 años. La noticia fue confirmada por su familia este domingo 17 de agosto.

En un comunicado, sus allegados lamentaron la pérdida del artista, destacando su "obra extraordinaria, tanto como actor como como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años". La familia pidió privacidad en este momento de luto.

Una carrera legendaria

Nacido en el este de Londres en 1938, Terence Stamp se formó en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas. Su ascenso a la fama fue meteórico, comenzando en el teatro junto a su colega Michael Caine.

Su primer gran éxito en el cine fue con la película ‘Billy Budd’ (1962), por la que recibió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto. Este papel lo catapultó a la fama internacional, llevándolo a participar en varios clásicos de los años 60, como ‘El coleccionista’ y ‘Poor Cow’, el primer largometraje de Ken Loach. Incluso fue considerado como un posible sustituto de Sean Connery en la saga de James Bond.

De General Zod a icono de culto



Aunque su carrera tuvo un breve bache a principios de los 70, Stamp resurgió con fuerza en 1978 interpretando al icónico General Zod en ‘Superman’ y su secuela, ‘Superman II’. Este papel no solo revitalizó su trayectoria, sino que lo inmortalizó para una nueva generación de fans.

Años más tarde, en 1994, alcanzó un estatus de culto con su aclamada actuación en el musical ‘Las aventuras de Priscila, reina del desierto’, donde compartió pantalla con actores como Hugo Weaving y Guy Pearce. Su versatilidad lo llevó también al cine español, participando en la película ‘Beltenebros’ (1991) de la directora Pilar Miró.

Terence Stamp deja un legado perdurable, recordado no solo por su talento para encarnar a personajes memorables, sino también por su contribución al mundo del cine a lo largo de décadas.

