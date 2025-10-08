Miércoles 08 de octubre de 2025
Farándula

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

El actor Tyrese Gibson, conocido por su papel como Roman Pearce en la saga “Rápidos y Furiosos”, fue arrestado recientemente en el condado de Fulton, Georgia, acusado de crueldad animal luego de un trágico incidente que involucró a sus perros. Según registros policiales, Gibson ingresó a la cárcel el 3 de octubre y salió tras pagar una fianza de 20,000 dólares.

Por Pasante1

Famoso Actor de "Rápidos y Furiosos" es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.
El hecho ocurrió el 18 de septiembre, cuando cuatro mastines italianos propiedad del actor atacaron a Henry, un perro Cavalier King Charles Spaniel de su vecino. El ataque fue tan brutal que el can murió, evento captado por cámaras de seguridad. El vecino afectado relató con conmoción que cuando encontró el cuerpo de Henry no había nadie más que los perros en la escena, y lamentó profundamente que su mascota muriera sola en la oscuridad de la noche.A raíz de las imágenes, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Gibson.

Su abogado, Gabe Banks, aclaró que el actor no estaba presente en la ciudad al momento del ataque, pero ha decidido asumir toda la responsabilidad por lo ocurrido. Banks comunicó que Tyrese está “profundamente afligido” y que ha tomado la decisión de reubicar a sus dos perros adultos y tres cachorros en hogares seguros y cariñosos. Además, defendió a los animales argumentando que nunca recibieron entrenamiento para ser agresivos ni habían causado daño a personas o a otros perros previamente.

Este caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas, especialmente cuando se trata de razas grandes y poderosas, y pone en evidencia la importancia de medidas preventivas para evitar tragedias similares en las comunidades.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

