Domingo 17 de agosto de 2025
Feid habla sobre el supuesto embarazo de Karol G

En las últimas semanas, los rumores sobre un posible embarazo de la cantante colombiana Karol G han acaparado las redes…

Por María Briceño

Feid habla sobre el supuesto embarazo de Karol G
Foto: agencia
En las últimas semanas, los rumores sobre un posible embarazo de la cantante colombiana Karol G han acaparado las redes sociales y despertado el interés de sus seguidores.

Esta ola de especulaciones comenzó cuando la artista apareció en el concierto del cantante Ryan Castro en Medellín, luciendo un atuendo más holgado de lo habitual: un overol negro que cubría su abdomen, distinto a su característico estilo de ropa ajustada y reveladora.

Para sus fans, este cambio de vestuario fue suficiente para iniciar una avalancha de preguntas sobre si la intérprete de ‘Tusa’ y ‘Mañana Será Bonito’ estaría esperando un hijo.

La situación cobró aún más relevancia cuando el actual novio de Karol G, el cantante de música urbana Feid, fue consultado por un influencer sobre estos rumores en un evento reciente. Con un toque de humor, Feid respondió:“¡El que está embarazado soy yo!”. Sin embargo, de inmediato aclaró que la información sobre un posible embarazo de la "Bichota" era falsa, afirmando: “No, estás loco. Todavía no”.

Aunque su respuesta fue en tono jocoso, el cantante conocido como ‘El Ferxxo’ despejó cualquier duda sobre el estado de su relación con Karol G y descartó la posibilidad de que estén esperando un bebé.

¿De dónde surgieron los rumores de que Karol G está embarazada?

La aparición de Karol G en el concierto de Ryan Castro no solo causó revuelo por su atuendo, sino porque los comentarios recientes de la cantante también han dejado entrever su deseo de ser madre.

En una entrevista con la revista ‘Rolling Stone’, Karol G expresó su disposición a explorar la maternidad en el futuro, declaración que los fanáticos no dejaron pasar desapercibida. Esta revelación, unida a la creciente relación que sostiene con Feid, ha dado pie a que los seguidores de ambos artistas especulen sobre la posibilidad de formar una familia.

Tras una exitosa gira mundial, el ‘Mañana Será Bonito Tour’, Karol G anunció un descanso de los escenarios después de su presentación en Rock in Rio, una decisión que muchos interpretaron como una señal de un cambio importante en su vida.

La cantante, que agotó entradas en múltiples destinos internacionales, incluyendo América Latina, Norteamérica y Europa, ha sido el centro de atención debido al gran éxito de su gira y su popularidad en ascenso.

Este paréntesis en su carrera, sumado a su reciente declaración sobre el deseo de ser madre, avivó las expectativas de sus fans, quienes no dudaron en vincular ambas situaciones.

Conocido por su cercanía con Karol G, Feid ha sido objeto de la atención mediática desde que ambos hicieron pública su relación en junio de 2023 a través de fotos en sus redes sociales.

El cantante paisa, reconocido por éxitos como ‘Qué raro’, ‘Porfa’ y su colaboración en ‘Hey Mor’, se ha convertido en un ícono de la música urbana, al igual que su pareja.

La química que comparten en sus apariciones públicas y en sus redes sociales ha sido motivo de admiración para sus seguidores, quienes no escatiman en demostrarles su apoyo y entusiasmo por cada nuevo paso de su relación.

Tras las palabras de Feid, los rumores de embarazo parecen haber quedado en pausa, aunque algunos seguidores han manifestado su ilusión de que en algún momento “La Bichota” y “El Ferxxo” decidan dar ese paso en su relación.

La comunidad de fans de ambos artistas celebró tanto el desmentido como la posibilidad que Feid dejó entreabierta de que, en el futuro, puedan considerar la paternidad.

La cantante, de 33 años, continúa mostrando un lado personal que conecta con sus seguidores, quienes ven en su relación con Feid un reflejo de una pareja joven y exitosa en la música urbana.

Por ahora, ambos artistas siguen enfocados en sus carreras y en consolidarse como figuras influyentes en la industria.

