Jueves 25 de septiembre de 2025
Farándula

Feroz debate en Despierta América por el escándalo de Alejandro Sanz

El debate sobre el caso Alejandro Sanz está lejos de calmarse.

Por Pasante1

Feroz debate en Despierta América por el escándalo de Alejandro Sanz
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pasado jueves 19 de junio, se presenció una fuerte pelea entre los presentadores de Despierta América. El tema que estaban debatiendo era sobre la presunta relación de Alejandro Sanz con una fanática llamada Ivet Playá.

La pantalla se encendió con un debate explosivo en el programa Despierta América que dejó a la audiencia y a los demás presentadores en shock.

La periodista Astrid Rivera y el experto en moda Jomari Goyso protagonizaron un acalorado enfrentamiento en vivo, todo a raíz de las recientes y controvertidas declaraciones que vinculan al cantante español Alejandro Sanz con una joven.

Rivera no se anduvo con rodeos al calificar como "incorrecto" y "horrible" el hecho de que el intérprete de "Corazón Partío" supuestamente comenzara a escribirle a la joven cuando esta tenía solo 15 años. "¡Eso es horrible, no tenía que hacerlo!", sentenció la periodista con firmeza.

Sin embargo, Jomari Goyso alzó la voz para defender a su compatriota con vehemencia. "Lo estás sacando de contexto completamente", replicó Goyso, visiblemente molesto.

"Si una persona en redes sociales me escribe, yo también voy a responderle con corazones, no pasa nada. Lo estás sacando de contexto, son públicos todos los mensajes, tiene que respirar Astrid", exclamó, dejando claro su desacuerdo.

@despiertamericatiktok ¡Todo se salió de control! 😱😤 @jomarigoyso y @astridriveratv discuten por el polémico caso de @alejandrosanz 🤔 #DespiertaAmérica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺✨ #JomariGoyso #FansAlejandroSanz #SinRollo #AstridRivera #Entretenimiento #Celebridades #Television #TVShows #Farandula #Clippeo ♬ original sound – Despierta América

Las miradas de tensión e incomodidad traspasaron la pantalla, haciendo que el ambiente en el set se volviera denso. Los otros conductores presentes en la mesa quedaron visiblemente impactados al presenciar la intensidad de la discusión entre Goyso y Rivera.

Opinión pública

Este choque de opiniones generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas no tardaron en expresar su postura.

"Lo siento, pero Jomari tiene toda la razón", "Que señora tan intensa y gritona, violenta", y "A esa Astrid que le den un sedante" fueron solo algunas de las opiniones que reflejaron el sentir del público, evidenciando que el debate sobre el caso Alejandro Sanz está lejos de calmarse.

Alejandro Sanz rompe el silencio

Alejandro Sanz rompió el silencio en Instagram. Tras ser acusado públicamente por una fan, el cantante dejó claro que el "cariño bonito" se rompió por una propuesta de negocios. "Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres", confesó Sanz

"En mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores, te dije que no", reveló Sanz, señalando la razón del conflicto. El artista fue tajante: "Nunca he sido partícipe de estas prácticas".

Noticia al Día / Meridiano

Pasante: Genassir León

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo

Afectados más de cuatro patrimonios culturales por los sismos en Maracaibo

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Noticias Relacionadas

Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Al Dia

Noche romántica de Alba Roversi con el amor de su vida en Margarita

La reconocida actriz venezolana Alba Roversi ha cautivado a sus seguidores al compartir un íntimo momento en la Isla de Margarita. A través de un video, la artista se despide del paraíso caribeño en una noche de romance y relajación, acompañada por el amor de su vida.La grabación muestra a Roversi en un jacuzzi, compartiendo bebidas y besos con su pareja.
Farándula

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

El certamen se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
Farándula

Norkys Batista confiesa que se someterá a cirugías estéticas al cumplir 50 años

Se encuentra preparando gira con su monólogo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025