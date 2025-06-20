El pasado jueves 19 de junio, se presenció una fuerte pelea entre los presentadores de Despierta América. El tema que estaban debatiendo era sobre la presunta relación de Alejandro Sanz con una fanática llamada Ivet Playá.

La pantalla se encendió con un debate explosivo en el programa Despierta América que dejó a la audiencia y a los demás presentadores en shock.

La periodista Astrid Rivera y el experto en moda Jomari Goyso protagonizaron un acalorado enfrentamiento en vivo, todo a raíz de las recientes y controvertidas declaraciones que vinculan al cantante español Alejandro Sanz con una joven.

Rivera no se anduvo con rodeos al calificar como "incorrecto" y "horrible" el hecho de que el intérprete de "Corazón Partío" supuestamente comenzara a escribirle a la joven cuando esta tenía solo 15 años. "¡Eso es horrible, no tenía que hacerlo!", sentenció la periodista con firmeza.

Sin embargo, Jomari Goyso alzó la voz para defender a su compatriota con vehemencia. "Lo estás sacando de contexto completamente", replicó Goyso, visiblemente molesto.

"Si una persona en redes sociales me escribe, yo también voy a responderle con corazones, no pasa nada. Lo estás sacando de contexto, son públicos todos los mensajes, tiene que respirar Astrid", exclamó, dejando claro su desacuerdo.

Las miradas de tensión e incomodidad traspasaron la pantalla, haciendo que el ambiente en el set se volviera denso. Los otros conductores presentes en la mesa quedaron visiblemente impactados al presenciar la intensidad de la discusión entre Goyso y Rivera.

Opinión pública

Este choque de opiniones generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas no tardaron en expresar su postura.

"Lo siento, pero Jomari tiene toda la razón", "Que señora tan intensa y gritona, violenta", y "A esa Astrid que le den un sedante" fueron solo algunas de las opiniones que reflejaron el sentir del público, evidenciando que el debate sobre el caso Alejandro Sanz está lejos de calmarse.

Alejandro Sanz rompe el silencio

Alejandro Sanz rompió el silencio en Instagram. Tras ser acusado públicamente por una fan, el cantante dejó claro que el "cariño bonito" se rompió por una propuesta de negocios. "Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres", confesó Sanz

"En mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores, te dije que no", reveló Sanz, señalando la razón del conflicto. El artista fue tajante: "Nunca he sido partícipe de estas prácticas".

Noticia al Día / Meridiano

Pasante: Genassir León