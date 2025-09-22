Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados muertos en México este 22 de septiembre luego de que se reportó en ese país su desaparición el 16 de septiembre, puntualmente en el sector de Polanco, en Ciudad de México.

Familiares y amigos de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, sus nombres de pila, habían hecho llamados para conocer su paradero.

Fuentes judiciales le relataron a ese medio que los cuerpos encontrados comparten similitudes con los dos artistas y que, según indagaciones, habría sido ejecutados en otro lugar, sin especificar dónde, y posteriormente abandonados.

Noticia al Día/RT