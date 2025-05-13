Fuertes testimonios claves en el juicio: P. Diddy habría forzado a trabajador sexual a orinar en la boca de Cassie

El juicio federal contra el productor musical Sean "Diddy" Combs inició en Nueva York con testimonios que prometen sacudir a la industria del entretenimento. La fiscal Emily Johnson describió ante el jurado una serie de conductas "degradantes y abusivas" que según la acusación, forman parte de una red más amplia de tráfico sexual y violencia organizada liderada por el artista.

El reconocido productor musical enfrenta cargos por tráfico sexual, crimen organizado y transporte con fines de prostitución, según una acusación formal presentada en septiembre.

Johnson presentó al jurado uno de los episodios más perturbadores de los llamados "freak-offs" – eventos sexuales supuestamente organizados por P Diddy que, según los fiscales, involucraban a mujeres coaccionadas a participar junto a trabajadores sexuales masculinos.

El testimonio de Cassie, pieza clave del caso de Sean "Diddy" Combs



Durante su intervención, Johnson relató que en uno de estos encuentros, el magnate habría ordenado a un escort masculino que orinara en la boca de Cassandra ‘Cassie’ Ventura, entonces su pareja.

"Ella sentía que se estaba ahogando", señaló Johnson, citando el testimonio que Ventura ofrecerá durante el juicio, según reportó The New York Times.

Cassie, quien ya había demandado a Combs en 2023 por abuso sexual – caso que fue resulto días después – es ahora testigo principal en una causa que ha reactivado denuncias contra otras figuras influyentes del entretenimeitno.

La fiscalía también presentó un video de vigilancia de 2016 que mostraría a Combs agrediendo físicamente a Cassie en un hotel de Los Ángeles.

Aunque se mencionaron nombres como Kanye West, Kid Cudi o Michael B Jordan durante la selección del jurado, no todos serán llamados a testificar. En el caso de Jordan, su mención fue por una breve relación referida en la demanda de Ventura.

Diddy, quien se declaró no culpable, enfrenta una posible pena de cadena perpetua si es condenado.

