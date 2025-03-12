Funcionaria de EEUU denunció su despido por negarse a dar un permiso de armas a Mel Gibson

Una funcionaria del Departamento de Justicia de EE. UU. denunció que fue despedida por oponerse a devolver el permiso de porte de armas al actor Mel Gibson, que lo perdió en 2011 tras una condena por violencia machista y que se considera cercano al presidente de EEUU, Donald Trump.

La funcionaria dijo a The New York Times que fue despedida el viernes, poco después de que, en su calidad de experta en evaluar las medidas de perdón dentro de la fiscalía, negara a Gibson el permiso de armas, que había sido solicitado por la oficina del fiscal general Todd Blanche, nombrado por Trump.

La funcionaria describió al diario cómo un funcionario del departamento de Blanche la llamó por teléfono para recordarle que Gibson tenía «una relación personal» con Trump y que solo eso debería ser «un argumento suficiente» para recomendar que recuperase su permiso a portar armas.

Mel Gibson, una estrella cercana a Trump



El relato de la mujer fue corroborado por dos fuentes que no quisieron dar su nombre por temor a represalias, mientras que una fuente del Departamento de Justicia dijo que su despido no tiene que ver con ese caso, aunque no negó la controversia sobre Gibson.

En general, los permisos de armas son denegados a los que han sido condenados por violencia doméstica, entre otros delitos, pero la discrecionalidad del presidente es amplia a la hora de otorgar su perdón, siempre tras un informe del departamento correspondiente.

El pasado enero, Mel Gibson -conocido por sus posturas conservadoras- fue nombrado por Trump, junto con los actores Sylvester Stallone y John Voight, como «embajadores especiales» suyos ante el «atormentado» Hollywood con el encargo de «devolver a la industria del cine local la prosperidad perdida en favor de otros países».

