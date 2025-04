Gaby Spanic revela por qué su hijo no vive con ella en México

Si de algo se siente orgullosa Gaby Spanic es del gran hombre en el que se está convirtiendo su hijo Gabriel de Jesús, quien dentro de unos meses cumplirá 17 años.

"Es un niño muy inteligente, es el príncipe de mi vida, mi motor, mi vida”, expresó la protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones en una reciente entrevista para Woodside Media TV (YouTube).

“Él sabe cocinar, desde que estaba niño lo ponía en la cocina a ayudarme, cuando vamos al súper me ayuda a arreglar la despensa, cuando viene Navidad hacemos la cena juntos… Yo le pido a Dios que le venga una mujer maravillosa porque se va a llevar un gran hombre en todos los sentidos”, señaló Spanic, quien ha sacado adelante sola a su hijo como madre soltera.

El adolescente ya no vive en México con su madre. La actriz reveló en la citada entrevista que su hijo “está estudiando en Canadá”.

“El primer mes [cuando se fue] estuve muy deprimida, pero muy, me hacía falta porque somos muy compañeros, muy amigos, nos confesamos todo”, se sinceró Spanic.

La actriz, quien ha sacado adelante sola a su hijo como madre soltera, dio a conocer que su hijo no se siente aún preparado para reencontrarse con su padre.

“Él no quiere”, reveló Spanic. “Dice: ‘Mamá no estoy preparado, que le vaya bonito a mi papá, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor, pero en este momento no lo quiero conocer, quien quita y en un futuro a lo mejor que yo esté más maduro y él, no sé, más viejito quizás, pero ahorita no”.

Spanic dejó claro que nunca ha impedido que su hijo tenga relación con su padre. Todo lo contrario.

“Yo siempre le invité al papá a los cumpleaños, lo invito a todo y nunca le hablé mal del papá, al contrario, [pero] él nunca asistió a nada”, aseveró.

