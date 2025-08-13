Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Con un profundo mensaje de unión y hermandad, la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de Amor". Esta emotiva gaita, que nace en el corazón del estado Zulia, se convierte en un himno de bienvenida para todos los venezolanos que regresan al país, extendiendo los brazos a toda la nación.

Lee tambièn: Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

La obra musical, compuesta por Argenis Sánchez, es un canto de esperanza y un llamado a seguir construyendo el país que todos sueñan.

"Con el mayor amor y sentimiento por nuestros hermanos que hoy regresan a nuestra patria, nace esta gaita, invitándolos a construir juntos la Venezuela grande y próspera que todos soñamos, y que con esfuerzo, trabajo, dedicación y unión lograremos, sintiéndonos cada día más orgullosos de haber nacido en esta tierra de amor", afirmó Sánchez.

La gaita es interpretada por los Gaiteros de Corazón, un elenco de grandes exponentes del género: Argenis Sánchez, Jaime Indriago, Dennis Daguin, Alfonso Marín, Luis Ángel Aguirre, José Leonardo Linares y Endry Méndez. El tema, además, logró la participación especial del niño Alejandro Fernández, una joven promesa de la gaita proveniente de los Zagalines del Padre Vílchez.

El trabajo de producción contó con los arreglos musicales de Daniel Pineda y la ingeniería de sonido de Alejandro Ávila, logrando una pieza que se posiciona como un himno de recibimiento y fraternidad.

El presiente de la Fundación, Endry Méndez, compartió su visión: “Lo más importante es que en este país, todos somos necesarios. Tenemos que sumar entre todos los esfuerzos para salir adelante, para sacar adelante a este país que nos necesita y que nos ama a todos. Hoy le abrimos las puertas a través de este canto, que se va a convertir en un himno de todos los gaiteros para recibir con nuestra música a todos nuestros hermanos venezolanos”.

"Tierra de Amor" es más que una tema, es un mensaje que celebra el reencuentro y la identidad nacional. La obra ya está disponible en las principales plataformas de redes sociales de la Fundación: @fundaciongaiterosdecorazon y en el canal oficial de YouTube.

Noticia al Día