Miércoles 13 de agosto de 2025
Farándula

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Se convierte en un himno de bienvenida para todos los venezolanos que regresan al país

Por Ernestina García

Gaiteros de Corazón estrena
Foto: Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de Amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con un profundo mensaje de unión y hermandad, la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de Amor". Esta emotiva gaita, que nace en el corazón del estado Zulia, se convierte en un himno de bienvenida para todos los venezolanos que regresan al país, extendiendo los brazos a toda la nación.

Lee tambièn: Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

La obra musical, compuesta por Argenis Sánchez, es un canto de esperanza y un llamado a seguir construyendo el país que todos sueñan.

"Con el mayor amor y sentimiento por nuestros hermanos que hoy regresan a nuestra patria, nace esta gaita, invitándolos a construir juntos la Venezuela grande y próspera que todos soñamos, y que con esfuerzo, trabajo, dedicación y unión lograremos, sintiéndonos cada día más orgullosos de haber nacido en esta tierra de amor", afirmó Sánchez.

La gaita es interpretada por los Gaiteros de Corazón, un elenco de grandes exponentes del género: Argenis Sánchez, Jaime Indriago, Dennis Daguin, Alfonso Marín, Luis Ángel Aguirre, José Leonardo Linares y Endry Méndez. El tema, además, logró la participación especial del niño Alejandro Fernández, una joven promesa de la gaita proveniente de los Zagalines del Padre Vílchez.

El trabajo de producción contó con los arreglos musicales de Daniel Pineda y la ingeniería de sonido de Alejandro Ávila, logrando una pieza que se posiciona como un himno de recibimiento y fraternidad.

El presiente de la Fundación, Endry Méndez, compartió su visión: “Lo más importante es que en este país, todos somos necesarios. Tenemos que sumar entre todos los esfuerzos para salir adelante, para sacar adelante a este país que nos necesita y que nos ama a todos. Hoy le abrimos las puertas a través de este canto, que se va a convertir en un himno de todos los gaiteros para recibir con nuestra música a todos nuestros hermanos venezolanos”.

"Tierra de Amor" es más que una tema, es un mensaje que celebra el reencuentro y la identidad nacional. La obra ya está disponible en las principales plataformas de redes sociales de la Fundación: @fundaciongaiterosdecorazon y en el canal oficial de YouTube.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gaiteros de Corazón estrena

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Gloria Deportiva Hobaldo Caldera recibe atención médica especializada

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Franco Mastantuono será presentado por el Real Madrid este jueves

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

Así recordó Danielita Alvarado al

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Donnarumma se despide del PSG tras ser apartado por Luis Enrique: “Gracias, París”

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Real Madrid goleó en su única prueba de pretemporada

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay:

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Noticias Relacionadas

Al Dia

Simón Bolívar cuando no estaba en la batalla comía como un sifrino

El Libertador dejaba ver un lado más íntimo y selectivo a la hora de comer. Según el “Diario de Bucaramanga” del general francés Luis Perú de la Croix, Bolívar prefería preparar sus propias ensaladas, influenciado por su amante francesa Fanny de Villars.
Farándula

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Según informa la agencia Mojost, Yamada estuvo años lidiando con un cáncer de riñón diagnosticado hace ocho años
Al Dia

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Lleva el arte en la sangre
Farándula

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

El galán de las novelas era dulcero. Probaba todas tortas las que le hacían en su día

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025