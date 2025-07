George Clooney aseguró que ya no hace películas románticas porque no quiere competir con actores de 25 años

El actor estadounidense George Clooney, asegura que a los 63 años ya no hace películas románticas porque no quiere competir con protagonistas de 25. «Miren, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas», precisó Clooney.

Clooney anunciaba su retiro del género romántico en una entrevista para Variety."Mira, tengo ya 63 años. No voy a intentar competir con actores de 25 años. Ese ya no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas".

El legendario seductor de Hollywood ha hecho mucho más, tanto delante como detrás de las cámaras, que papeles de galán o de romance. Pero, desde que lo conocimos en Urgencias, la imagen de Clooney siempre ha estado ligada a ese género.

Aunque en realidad podríamos recordarle a Clooney que ningún actor menor de 29 años ha ganado nunca un Oscar, y que los papeles de galán masculino siguen más cercanos a la cuarentena que a los veinte desde que Hollywood es Hollywood, hemos de aceptar sus palabras.

El intérprete de «Good Night, and Good Luck» hizo estas declaraciones en el popular programa «60 minutos» de la cadena CBS donde además de cine y teatro, también realizó algunos comentarios sobre la situación política de su país.

Según recuerdan medios especializados, su última comedia romántica fue «Ticket to Paradise» de 2022, con Julia Roberts, que recaudó la considerable suma de 168 millones de dólares en taquilla mundial.

Noticia al Día/Variety