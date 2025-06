George Harris se pronuncia tras lo sucedido en el Festival Viña del Mar 2025

El comediante venezolano George Harris se pronunció este lunes mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, tras lo sucedido con su participación en el Festival Viña del Mar, donde fue abucheado.

Harris se mostró reflexivo y agradeció a pesar de lo sucedido.

"Como pueden imaginar, he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático. Me acerco por aquí para pedir disculpas a los miles de personas que se acercaron ayer al Festival Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia, aunque me fue imposible ejecutarlo", dice el mensaje.

Agregó: "Quienes estuvieron en el espectáculo saben de lo que me refiero. Pero el motivo principal de mis palabras esta noche no es para crear división y más controversia, sino para agradecer a todos".

De igual manera, el comediante agradeció a la producción del festival por invitarlo y darle la oportunidad de participar en un evento que requiere meses de preparación.

"Agradecer a la producción del Festival por la invitación. Pase lo que pase lo cortés, no quita lo valiente. Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí; agradecer el canal Mega por la cobertura de todo el proceso de mi integración dentro de la grilla del Festival. Y, obviamente, a todos los miembros de la organización", subraya Harris.

Finalmente, el comediante se dirigió a sus seguidores, especialmente a la comunidad venezolana en Chile, prometiendo que se reencontrarán en otros escenarios.

"Mil bendiciones para todos. Pronto hacemos un live y conversamos. Por los momentos lo mejor es no actuar en caliente. Dios está con nosotros, así se vea oscura la noche. Mil bendiciones para toda mi comunidad venezolana en Chile. Los quiero en grande”, concluyó.

