Georgina Rodríguez podría estar embarazada

Las alarmas saltaron a raíz de unas imágenes en las que la influencer, pareja de Cristiano Ronaldo, lucía una silueta con "algo más de tripita de lo normal".

Según el programa, este supuesto embarazo podría ser el motivo detrás de un posible matrimonio de la pareja, una decisión que tendría mucho que ver con las estrictas leyes y normas culturales del lugar donde residen actualmente.

Fue la colaboradora del espacio, Alba Morales, quien ha dejado caer la posibilidad de que la pareja se haya casado a causa de la noticia. «Yo pienso que estos dos se han casado porque Georgina está embarazada y donde están viviendo no se puede», afirmó Morales, refiriéndose a las leyes de Arabia Saudí.

La periodista ahondó en su teoría, sugiriendo que las autoridades habían sido permisivas con su situación de convivencia hasta ahora, pero que un embarazo fuera del matrimonio sería visto como una falta de respeto al sistema legal local.

«Se han decidido casar porque donde ellos viven ya hicieron la vista gorda… E hicieron la vista gorda desde hace dos años y ahora ya encima si te quedas embarazada… O sea, es un pitorreo si le han renovado por 2 años más cobrando un pastizal», sentenció Morales, insinuando que la pareja podría haberse visto «obligada» a formalizar su unión.

Por su parte, Gema Fernández, otra de las colaboradoras, corroboró que el rumor está circulando con fuerza en las plataformas digitales. «Es verdad que en las redes está todo el mundo diciendo que puede estar embarazada», apuntó Fernández.

A pesar de la sorpresa, la periodista afirmó que no sería un acontecimiento inesperado, dado el deseo de Cristiano Ronaldo de ampliar su familia. «No nos sorprende porque yo tengo claro que ellos uno de los objetivos de su unión siempre ha sido tener hijos, porque Ronaldo siempre ha dicho que quería tener familia numerosa», concluyó.

El rumor cobra especial relevancia si se atiende a las leyes de Arabia Saudí. Si bien no existe una ley que prohíba expresamente que una pareja soltera conviva, las normas culturales y legales del país están profundamente influenciadas por una interpretación conservadora del islam. La sharía, base del sistema legal saudí, penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que hace que la noticia de un embarazo sea un factor determinante para la situación de la pareja.

Por el momento, ni Georgina ni Cristiano han confirmado ni desmentido la noticia, por lo que el posible embarazo sigue siendo una incógnita a la espera de una confirmación oficial.

