Lunes 06 de octubre de 2025
Farándula

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

En un evento que ha captado la atención de medios y fanáticos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han hecho su primera aparición pública juntos desde el anuncio de su compromiso hace dos meses.

Por Pasante1

En un evento que captó la atención de medios y fanáticos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han hecho su primera aparición pública juntos desde el anuncio de su compromiso hace dos meses. La pareja asistió a la inauguración de la decimoquinta clínica Insparya, fundada por el futbolista, en la capital saudí, donde Ronaldo expresó su conexión con la ciudad: "Hoy considero Riad mi hogar".

El compromiso, que sorprendió a muchos, marca un nuevo capítulo en la relación de casi nueve años entre la influencer y el astro del fútbol. Aunque Georgina ya no forma parte del equipo directivo de Insparya, su apoyo a Cristiano sigue siendo inquebrantable, como lo demostró al estar a su lado en este importante evento.

"Cuidar de la salud capilar también significa cuidar de nuestra autoestima y confianza", afirmó Cristiano, visiblemente emocionado por la apertura de la clínica. "Este crecimiento tan cerca de mí hace que este momento sea aún más especial", añadió, reafirmando su compromiso no solo con su carrera, sino también con el bienestar de las personas.

Mientras tanto, Georgina ha estado ocupada en el mundo de la moda, deslumbrando en la Semana de la Moda de París con un impactante vestido negro y su espectacular anillo de compromiso, valorado en más de cinco millones de euros. "El amor es la materia prima de cualquier sueño", citó, reflejando su felicidad tras este importante paso en su vida.

La pareja ha formado una hermosa familia con cinco hijos: Alana Martina, Bella Esmeralda, Cristiano Jr., Eva y Mateo, consolidando su lugar en el corazón de sus seguidores y en la crónica social.

Este momento marca no solo un nuevo paso en su relación, sino también un crecimiento personal y profesional para ambos, dejando a los fanáticos ansiosos por conocer más sobre su historia de amor.

Pasante/Leila González/ Noticia al día/ Hola!

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

