En un evento que captó la atención de medios y fanáticos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han hecho su primera aparición pública juntos desde el anuncio de su compromiso hace dos meses. La pareja asistió a la inauguración de la decimoquinta clínica Insparya, fundada por el futbolista, en la capital saudí, donde Ronaldo expresó su conexión con la ciudad: "Hoy considero Riad mi hogar".

El compromiso, que sorprendió a muchos, marca un nuevo capítulo en la relación de casi nueve años entre la influencer y el astro del fútbol. Aunque Georgina ya no forma parte del equipo directivo de Insparya, su apoyo a Cristiano sigue siendo inquebrantable, como lo demostró al estar a su lado en este importante evento.

"Cuidar de la salud capilar también significa cuidar de nuestra autoestima y confianza", afirmó Cristiano, visiblemente emocionado por la apertura de la clínica. "Este crecimiento tan cerca de mí hace que este momento sea aún más especial", añadió, reafirmando su compromiso no solo con su carrera, sino también con el bienestar de las personas.

Mientras tanto, Georgina ha estado ocupada en el mundo de la moda, deslumbrando en la Semana de la Moda de París con un impactante vestido negro y su espectacular anillo de compromiso, valorado en más de cinco millones de euros. "El amor es la materia prima de cualquier sueño", citó, reflejando su felicidad tras este importante paso en su vida.

La pareja ha formado una hermosa familia con cinco hijos: Alana Martina, Bella Esmeralda, Cristiano Jr., Eva y Mateo, consolidando su lugar en el corazón de sus seguidores y en la crónica social.

Este momento marca no solo un nuevo paso en su relación, sino también un crecimiento personal y profesional para ambos, dejando a los fanáticos ansiosos por conocer más sobre su historia de amor.

Pasante/Leila González/ Noticia al día/ Hola!