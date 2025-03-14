Gianni estaría muy orgulloso: Jennifer López a Donatella Versace

La diva del Bronx, envió un emotivo mensaje a Donatella Versace, luego de conocerse la noticia de su retiro como directora creativa de la marca de alta costura.

"Gianni estaría muy orgulloso", comentó Jennifer López, en una publicación en su cuenta de Instragram, donde compartió varias fotos en compañía de Donatella, vistiendo al estilo de la reconocida casa de modas.

JLo expresó sentirse muy alegre de haber formado una gran amistad con Donatella a lo largo de los años y la alentó a ser aún más grande en el nuevo capítulo de su carrera.

¡Qué gran camino has recorrido! Eres fuerte, resiliente, poderoso, talentoso, y me alegra mucho haberte conocido a lo largo de los años. Juntos, nuestros camino y la amistad que hemos forjado han sido increíbles. Sé que este próximo capítulo estará lleno de amor, felicidad y amistad… y de todo lo que quieres que sea. Siempre estaré aquí para tí", concluyó Jennifer.

Donatella dejará la dirección creativa de Versace, luego de casi 30 años en el puesto, para convertirse en la embajadora de la firma a partir del 1 de abril.





