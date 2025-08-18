Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C de Alex Araujo y Rafael “Pollo” Brito se unen nuevamente para deleitar a los venezolanos del mundo entero con una gaita titulada “Mi mayor tesoro”.

Este tema está cargado de sentimiento, tradición y un poderoso mensaje de reflexión que toca lo más profundo del alma.

Más allá de una propuesta musical, es un encuentro con la identidad cultural, con nuestras raíces y con la esencia de lo que significa compartir en familia, agradecer lo simple y valorar lo verdaderamente importante.

"Mi mayor tesoro”, resalta el profesionalismo de Alex Araujo, maestro de la producción y arreglos musicales, quien durante años ha resaltado su nombre en grandes éxitos del Grupo Kla C de Alex Araujo y otras agrupaciones zulianas de gran renombre.

La voz brillante y majestuosa de Rafael “El Pollo” Brito, uno de los artistas más importantes de nuestro país y una de las voces más privilegiadas, da el toque de sublimidad a esta obra maestra que promete tocar los corazones.



La composición reposa sobre Denys Araujo “El Negro”, destacado por poseer una pluma fina y posicionado como uno de los mejores compositores de la nueva generación.



Grupo Kla C de Alex Araujo y Rafael “Pollo” Brito ratifican con esta unión su compromiso con la cultura reafirmando que la gaita sigue viva y llena de fuerza, capaz de emocionar unir y trascender generaciones.



El lanzamiento será el día jueves 21 de septiembre en YouTube 8:00 pm y estará disponible en todas las plataformas digitales esperando ser un himno emotivo de estas navidades, recordando que la música, más allá de entretener, tiene el poder para inspirar y reconectar con lo que somos.

Noticia al Día/Nota de prensa