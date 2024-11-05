Sábado 23 de agosto de 2025
Gualberto Ibarreto recibió premio Aquiles Nazoa

El legendario cantautor venezolano Gualberto Ibarreto, recibió el premio Aquiles Nazoa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, durante…

Por Ernestina García

Gualberto Ibarreto recibió premio Aquiles Nazoa
El legendario cantautor venezolano Gualberto Ibarreto, recibió el premio Aquiles Nazoa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, durante un homenaje por su trayectoria vital, por parte de la 𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗠𝗶 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗤𝘂𝗲𝗿𝗶𝗱𝗮.

En un acto con un grupo de artistas venezolanos, quienes celebraron la vida, obra y música del maestro con un emotivo concierto realizado en los espacios abiertos del Cuartel San Carlos.

“Me voy a permitir dar lectura a este cartoncito, pero muy significativo y especial; otorgamos el Premio Aquiles Nazoa del Ministerio de Cultura para Gualberto Ibarreto, por sus 50 años de actividad artística dedicada a la música tradicional venezolana, especialmente la del oriente del país”, leyó el ministro Ernesto Villegas, durante un paréntesis en la ceremonia de honor al maestro.

Barreto se encuentra celebrando 50 años de carrera artística, por lo que está haciendo gira de presentaciones por el territorio nacional.

Noticia al Día/VTV

