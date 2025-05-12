Durante su reciente concierto en Miami, el cantante Guillermo Dávila protagonizó un emotivo momento al dedicar el icónico tema “Solo Pienso en Ti” a la actriz Alba Roversi. Esta dedicatoria desató una ola de nostalgia entre el público, quienes aún recuerdan la química que ambos artistas proyectaron en la pantalla.

La canción “Solo Pienso en Ti” fue precisamente el tema principal de la exitosa telenovela de Venevisión, Ligia Elena, que ambos protagonizaron en 1982.

En esta producción, Dávila interpretaba a Ignacio Ramón "Nacho" Gamboa, el humilde músico que logró conquistar el corazón de la joven y adinerada Ligia Elena.

Este significativo gesto por parte de Dávila no solo revivió gratos recuerdos de la telenovela, sino que también encendió rumores y dejó entrever que el cantante aún conserva un cariño especial por su ex compañera de reparto.

