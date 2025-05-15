Hace 15 años Gustavo Cerati sufrió un ACV tras un espectacular concierto en Caracas que lo dejó en coma hasta su muerte en 2014

El fundador, compositor, guitarrista y cantante de la extinta agrupación de rock argentino, Gustavo Cerati, sufrió hace 15 años un accidente cerebro vascular (ACV) en la Gran Caracas que lo dejó en estado vegetativo hasta su muerte en 2.014, generando un gran vacío en la música popular latinoamericana.

Tal día como hoy, 15 de mayo de 2.010, Cerati se presentó en solitario en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde con un lleno total, ofreció la que sería la última de sus actuaciones en vivo. En Venezuela, siempre fue muy querido por el público amante del rock en español.

Dos días antes, el 13 de mayo, estuvo con su banda en Bogotá, para dar un concierto en el Coliseo El Campín, como parte de su gira Fuerza Natural. Durante estas horas en la capital colombiana, Cerati presuntamente consumió whisky, cocaína, y fumó varios cigarrillos, según algunos asistentes de una supuesta fiesta de excesos.

Tras su actuación, Cerati acompañó a una joven amiga a Armando Records, un reconocido bar de la capital bogotana y luego se fue a un after party antes de su viaje a Caracas. Este hecho ha sido ampliamente difundido y recordado de forma anecdótica por el empresario y realizador de conciertos.

Cerati llegó a Caracas el viernes 14 de mayo, cansado y afectado por la resaca. Según informaciones de El Estímulo, se quedó en su hotel recuperando energía, prefiriendo no salir a la calle. Sin embargo, al día siguiente, durante y después del concierto, mostró señales de malestar.

En medio de la presentación en Venezuela, Cerati manifestó sentirse congestionado y, hacia el final del recital, se le vio golpeando la parte trasera de su cabeza como si algo anduviera mal. Al finalizar el concierto, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular y fue llevado al Centro Médico Docente La Trinidad.

Un apagón en la zona complicó la atención médica inmediata. Juan Morris, autor del libro Cerati, la biografía, señaló que “se despertó en la clínica consciente, pero confundido”, sin lograr mover su brazo derecho. La inflamación de su cerebro resultó ser fatal.

Al día siguiente, Gustavo se despertó en la clínica consciente pero confundido. El sueño no había tenido su efecto reparador y después de unas horas de inconsciencia se sintió, por primera vez, en un cuerpo que no le respondía del todo.

No podía hablar y su costado derecho estaba entumecido, como si sus funciones cerebrales estuvieran replegándose de una parte de su cuerpo. Chloé Bello, la entonces pareja de Cerati, fue señalada por su familia de intensificar los excesos del cantante debido a que comenzó a usar viagra para mantener relaciones sexuales con ella, quien era 29 años menor.

El 16 de mayo, Cerati fue nuevamente operado por una severa inflación cerebral. En su segundo día en la clínica, perdió la conciencia y cayó en coma. En Caracas, debido a su delicado estado, permaneció varios meses hasta que fue llevado en un avión privado a su natal Argentina. Cuatro años después, el 4 de septiembre de 2014, Gustavo Cerati falleció dejando uno de los legados artísticos más trascendentales en la historia de la música.

