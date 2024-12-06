Hallan muerta a la actriz Miho Nakayama de ‘Love Letter’

La cantante y actriz japonesa Miho Nakayama, reconocida por su papel en la película ‘Love Letter’ que estuvo en auge en 1995, fue hallada muerta este viernes, informa NHK.

La icónica estrella japonesa, de 54 años, fue encontrada sin vida en su residencia del distrito Shibuya, en Tokio. Según el Departamento de Policía Metropolitana, tras una llamada de emergencia hecha por una persona relacionada con Nakayama, los efectivos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento.

El cuerpo sin vida fue encontrado inclinado en la bañera. Las autoridades todavía investigan las causas de la muerte.

Nakayama, que vio despegar su carrera en los años 80, tenía planeado dar un concierto el mismo día de su muerte por las festividades navideñas en Osaka, además de una gira nacional. Sin embargo, el programa fue cancelado anteriormente debido a su delicado estado de salud, recoge South China Morning Post.

Noticia al Día/NHK