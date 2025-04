Hallaron muerto a Guilherme Vasconcelos, luchador de MMA y exnovio de Demi Lovato

El luchador brasileño de artes marciales mixtas (MMA), Guilherme Vasconcelos, fue encontrado muerto en la madrugada del martes 15 de octubre en la ciudad de Chicago (Illinois, EE.UU.), según confirmaron allegados y familiares suyos al medio Globo Esporte.

Las causas del fallecimiento del deportista de 38 años, más conocido como ‘Guilherme Bomba’, no han sido reveladas de manera oficial.

El periodista deportivo estadounidense, Jay Glazer, quien señala que el luchador vivió con él por años y era como un "hermano mayor" para su hijo, asegura que se trató de un suicidio. "Por favor, cuiden de su salud mental. Pidan ayuda", escribió en X.

RIP little bro!!! Gang…please don’t walk this walk alone. Asking for help allows us to “be of service”… “being of service” is a huge tool to help lift our souls through the gray. PLEASE be vulnerable, it will turn a friend into a brother or a sister. Share your pain. #RIPBombapic.twitter.com/spZqGp3C2M

— Jay Glazer (@JayGlazer) October 16, 2024

Gomes Vasconcelos, oriundo de Belo Horizonte, ganó notoriedad al participar en el ‘reality show’ The Ultimate Fighter Brasil (TUF) en 2014. Posteriormente, se mudó a Estados Unidos donde fichó para las empresas de MMA, UCF y Bellator. Como profesional alcanzó un récord de diez victorias y seis derrotas.

RIP – Brazilian fighter Guilherme Gomes Vasconcelos, known as “Guilherme Bomba,” was found dead in Los Angeles at age 38. The cause of death has not been revealed.His death was confirmed by friends, and several tributes from companions and fighters were shared on social media.… pic.twitter.com/AlidbdEuyy

— MMANews (@mmanews_com) October 16, 2024

Además de su carrera como luchador, Guilherme es reconocido en el mundo del entretenimiento por su breve noviazgo con la famosa cantante estadounidense, Demi Lovato, entre 2016 y 2017. También tuvo un romance con la actriz brasileña Fernanda Paes Leme. Tenía una hija de 1 año, fruto de su relación con la modelo Kayla Lauren.

Eu tô sem acreditar que o Guilherme Bomba morreu…. pic.twitter.com/YH8nE6lE90

— viih barnes ✪.|| (@imrstucker) October 15, 2024

Noticia al Día/RT