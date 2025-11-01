Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

La ex modelo de Victoria Secret y presentadora de TV Heidi Klum se puso escamas verdes y serpientes que se retorcían para transformarse en Medusa para Halloween el viernes.

Klum dijo que le encanta el mito griego de Medusa, en el que una diosa convierte a una hermosa mujer en un monstruo con serpientes por cabello, cuya sola visión convierte en piedra a los seres vivos que la rodean.

“Quería ser una Medusa realmente fea, realmente fea. Y creo que lo conseguimos a la perfección”, dijo Klum antes de señalar los colmillos en su boca.

Su marido, el músico Tom Kaulitz, iba vestido de hombre convertido en piedra.

Klum contó que pasó diez horas preparándose para su fiesta anual de Halloween. Dijo que valió la pena porque le encanta la celebración.

La supermodelo convertida en personalidad televisiva se hizo viral en 2022 cuando llegó a su fiesta colgada de un sedal, enfundada en un disfraz de gusano .

En años anteriores , Klum se ha presentado disfrazada de un “Transformer” de 2,4 metros de altura, de un hombre lobo del video musical “Thriller” de Michael Jackson, de un clon acompañado por varias personas parecidas a Klum y de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción con múltiples brazos.

Klum ha dicho que empieza a planear su disfraz para el año siguiente inmediatamente después de que termine su fiesta.

Noticia al Día/AP