Miércoles 20 de agosto de 2025
Hija de Bruce Wills comparte nuevos detalles del estado de salud del actor

Desde marzo del 2022 que la familia de Bruce Willis anunció el retiro del actor de la vida pública, se…

Desde marzo del 2022 que la familia de Bruce Willis anunció el retiro del actor de la vida pública, se sabía que la afasia, padecimiento que se le diagnosticó en un principio, afectaba, entre otras cosas, el lenguaje; sin embargo, tras los rumores de que el histrión habría dejado de hablar, su hija mayor, Rumer Willis, desmintió dicha información y compartió nuevos detalles del estado de salud del protagonista de El Sexto Sentido.

Tras la preocupación que los seguidores de Willis mostraron en redes sociales, la mayor de las hijas de Demi Moore reveló en entrevista con el programa británico Loose Women cómo se encuentra su papá, quien recientemente reapareció en las redes sociales de su esposa, la ex modelo Emma Heaming, tras los incendios en Hollywood.

Luego de que el rumor de que Willis dejó de hablar se apoderó de las redes, Rumer puso punto final a las especulaciones al asegurar: "Está muy bien", cuando le preguntaron sobre la salud del actor. Aunque fue breve su respuesta, compartió que en los últimos días lo que más le ha preocupado a la familia es lidiar con los incendios que devastaron Los Ángeles, hogar de toda la familia: "Lo que más nos ha asustado es lidiar con los incendios y asegurar que todo esté bien", dijo.

Rumer resaltó que la familia sigue muy unida, un gesto que han mantenido desde que Willis fue diagnosticado, primero con afasia y finalmente con demencia frontotemporal: "Es tan hermosa la forma en que nos unimos, es encantador porque realmente somos una unidad", dijo la mayor de las hermanas Willis quien debutó como mamá en mayo del 2023, un acontecimiento que llenó de luz y esperanza a la familia.

A través de redes sociales, Rumer ha compartido con sus seguidores las imágenes más tiernas de Bruce Willis en su papel de abuelo de la pequeña Louetta Isley. En ese sentido, a pesar de su enfermedad, el actor ha disfrutado al máximo la convivencia con su nieta y con el resto de la familia, incluida su ex esposo Demi Moore, a quien es común ver en casa de Willis:

"Agradezco que, incluso cuando se separaron, crearon una relación tan hermosa para priorizar a mis hermanas y a mí. Nunca sentí que debí tomar un bando" , comentó Rumer sobre la gran relación que tienen sus padres.

Hace un par de semanas, Emma, la esposa de Bruce Willis compartió entrañables imágenes de su esposo durante un encuentro casual con un grupo de rescatistas a quien, el actor, sin previo aviso, se acercó para agradecerles por su labor, en un acto que conmovió a todos sus seguidores:

"Cada vez que se cruza con un socorrista, Bruce no se pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un gracias por su servicio", escribió la ex modelo en Instagram.

