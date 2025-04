Hija del actor Robert De Niro confirma que es trans

Como muchos jóvenes que se sienten extraños en su propio cuerpo, la hija de un famosísimo actor ha compartido su testimonio con el mundo antes de que se cuente de otra manera.

Ha querido ser ella quien, a través de una entrevista, diera a conocer su experiencia tal cual es. Se trata de Airyn De Niro. Su apellido no necesita más presentación.

Hija del multipremiado actor Robert De Niro, hoy es ella quien cuenta su historia de la vida real en la que confiesa que es transgénero. Ha sido en la publicación Them este Martes, 29 de Abril, cuando ha hablado de su "nueva identidad".

s una de los siete hijos del oscarizado artista. En este caso, fruto de su relación con la actriz Toukie Smith, con quien De Niro también tuvo a Julian, hermano gemelo de la joven, hoy de 29 años.

A pesar de ser hija de famosos, quiso resaltar un punto clave. "Hay una diferencia entre ser visible y ser visto", explicó a Them. “He sido visible, pero no creo que haya sido vista", aseguró.

Sobre su crianza, recuerda haber estado muy apartada de los medios, los estrenos y toda esa vida de estrellas. "Ningún padre es perfecto, pero estoy agradecida de que ambos me hayan mantenido alegada del foco mediático", expresó.

El pasado Noviembre tomo la decisión de iniciar una terapia de hormonas. "Espero ser inspiración para al menos alguna persona como yo, que es negra, gay y que no tiene una talla extra pequeña", añadió. "Me gustaría ver a más mujeres trans, más mujeres negras con cuerpos más fuertes y que no son el prototipo típico de delgadez o heroína chic".

En ese camino está, además de estudiando para convertirse en consejera de salud mental, su gran propósito. "La gente negra y gay definitivamente necesitan más ayuda mental y apoyo. Así que espero ser capaz de hacer eso", concluyó.

