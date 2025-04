Hija venezolana de Diomedes Díaz rompe el silencio sobre proceso de la prueba de ADN

Sielva María Díaz, hijo del reconocido cantante de vallenato, Diomedes Díaz, rompió el silencio y compartió el proceso que vivió para lograr ser aceptada oficialmente como parte de su familia paterna, tras el fallecimiento del artista.

"Los 18 hermanos reconocidos, es decir, que ya tenían el apellido Díaz, se reúnen y llegan a la conclusión de que todo aquel que sospeche, sienta o que le hayan dicho que eran hijos de Dios de Díaz, se tenían que hacer la prueba de ADN”, explicó la joven.

Sielva también narró que su inclusión en el proceso se dio a pesar de algunas dificultades burocráticas. Al haber nacido en Venezuela y no contar con documentación colombiana en ese momento, su situación requería la intervención legal para regularizar su estatus en el país: “Menos mal que mi mamá tenía cédula colombiana porque ella sí nació acá. Y a través de ella me dieron mi nacionalidad colombiana”.

Para formar parte del proceso de sucesión legal, Sielva necesitaba ser incluida oficialmente como hija reconocida. Con la ayuda de una abogada, y tras numerosas gestiones personales y familiares, logró integrarse al grupo que debía someterse a las pruebas de ADN.

"Nos informaron que el costo de la prueba de ADN era de 300.000 pesos y yo no tenía ni un bolívar (dinero de Venezuela)”, comentó. Este costo, junto con los gastos de transporte y estadía, obligó a la familia a organizar recolectas para poder cumplir con los requisitos.

A su vez, confesó: "Yo le preguntaba, ‘Mami, ¿segura que yo soy hija de Diomedes? Le decía, ‘dime ahora o calla para siempre’”, recordó. La prueba fue llevada a cabo en presencia de algunos de los hijos ya reconocidos del cantante, entre ellos Elder Dayán Díaz y María Alexandra Díaz.

La espera de los resultados fue un periodo de ansiedad. La incertidumbre sobre la validez del vínculo biológico con Diomedes Díaz marcó esos tres meses de espera. “Lo mejor de la historia es que a los 3 meses me llama la abogada diciéndome, ‘Uno de ustedes salió negativo’”, relató. Esa noticia disparó sus temores. “Yo llamé a mi abogada y le dije, ‘Por favor, doctora, averigüe quién salió negativo. Esto me está matando, me está matando, por favor’”.

Finalmente, llegó la confirmación que cambiaría su vida: “Sielva, cálmate porque tú saliste positiva. Tú eres hija de Diomedes Díaz con un 9.9% comprobado”, contó. Para ella, este fue uno de los momentos más significativos de su existencia.

