Baylee Littrell, hijo de Brian Littrell de los Backstreet Boys, sigue los pasos de su padre en la industria musical.

Recientemente, el joven de 22 años adicionó para la temporada 23 de "American Idol" con una canción original titulada "Waiting on Myself to Die".

Durante la audición, su padre Brian se unió a él en el escenario para un emotivo dueto, lo que le valió a Baylee un pase a Hollywood.

La noticia de que Baylee está forjando su propia carrera musical ha sorprendido a muchos fanáticos de los Backstreet Boys.

Baylee, quien lanzó su primer sencillo como solista a los 16 años, es considerado una promesa en el mundo de la música country.

Noticia al Día