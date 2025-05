Hijo de Guillermo Dávila abandona su carrera para cuidar de su madre que padece cáncer: el artista informó que lo apoyará

En una entrevista al programa ‘Magaly TV: La Firme’ se pudo conocer el drama y la dura lucha que Vasco Madueño, el hijo de Guillermo Dávila y su madre han emprendido para poder superar una terrible enfermedad.

Jessica confesó que tiene cáncer y que apareció hace varios años. Pero el no seguir el tratamiento adecuado hizo que la enfermedad avance al punto de complicarse con otros males como una obstrucción intestinal. Y, por la que tuvo que ser operada.

“Se complicó con otro problema, en realidad. Otro problema de salud y tuvieron que operarme. Estoy recuperándome de una obstrucción intestinal. Me dieron apenas 30% de posibilidades de salir con vida”, dijo Jéssica, quien confesó que pesa apenas 33 kilos.

A su vez, Vasco confesó el miedo que sintió al tener que firmar el consentimiento de la operación a la que su madre iba a ser sometida.

“Cuando la iban a operar y los médicos me pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vida estaba en mis manos y no sabía si ese abrazo que le di en la sala iba a ser el último”.

La dura realidad y con el poco dinero que tenían, Vasco y Jessica decidieron dejar todo en Lamas para venir a Lima y aquí recibir el tratamiento que le ayude a superar esta terrible enfermedad.

Dejó sus sueño de ser cantante para cuidar a su madre

El hijo de Guillermo Dávila dejó una prometedora carrera de cantante para dedicarse de lleno a cuidar a su madre y por ello empezó a trabajar en una cafetería de Surquillo.

Sobre el intérprete de ‘Cuando se acaba el amor’, Vasco Madueño resaltó que no siente ningún rencor hacia él y que lo ha perdonado. “No lo conozco, no tenemos una relación. Fue un proceso complicado, no fue algo fácil. Él está perdonado, no hay ningún problema. La vida no es perfecta, todos tenemos problemas. No puedo juzgarlo a él”.

En otro momento de la entrevista, Jéssica no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar cantar a su único hijo.

Guillermo Dávila promete ayudar a su hijo: este se pronuncia ante el apoyo del artista

Guillermo Dávila se mostró afectado al conocer la situación económica de su hijo Vasco Madueño, quien ha dejado temporalmente su carrera musical para cuidar a su madre, diagnosticada con cáncer. A través de una transmisión en TikTok, el cantante venezolano contó que ha comenzado a comunicarse con su hijo.

“El señor Vasco Madueño, mi hijo, y yo, estamos en conversaciones. Aunque me ha dicho que ya es un hombre, pues él sigue y seguirá siendo hijo mío“, comentó Dávila, destacando la gravedad del momento que atraviesa su familia.

En su intervención, Guillermo Dávila expresó su deseo de ayudar a su hijo y a la madre de Vasco, mencionando que está buscando formas de colaborar: “Nosotros estamos tratando de alguna manera de colaborar con esta situación, para que no sea tan difícil. Él ya ha adelantado algo, yo no sabía nada“, señaló el cantante, mostrando su disposición a contribuir en la recuperación de la madre de su hijo.

Horas después que el cantautor venezolano, Guillermo Dávila, se pronunciara sobre el estado de salud de Jessica Madueño, madre de su hijo Vasco, el joven cantante hizo una publicación en sus redes sociales agradeciendo el apoyo.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes. Se aprecia el apoyo, voy a estar respondiendo a todos”, se lee en la historia de Instagram que publicó.

