Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre su orientación sexual: "Me inventaron que era gay"

Tras ser blanco de especulaciones sobre su orientación sexual, Martín Elías Jr. se pronunció al respecto y opinó sobre este tema.

Martín Elías Jr. se ha abierto paso en la industria musical no solo por ser el hijo del difunto Martín Elías, quien murió el 14 de abril de 2017 en un accidente vial, sino por su gran talento para el vallenato. Recientemente, el joven de 17 años se pronunció acerca de un rumor que recorre las plataformas digitales respecto a su orientación sexual.

El artista fue el invitado especial a Los 40, programa en el que contó que hace algún tiempo le crearon un chisme que indicaba que era gay debido a un divertido momento que protagonizó con su mamá y un amigo cercano. La respuesta salió a colación, luego de que los presentadores le preguntaran cuál ha sido la peor especulación que han creado de él.

"Cuando me inventaron que era gay. Yo tengo un amigo que está allá atrás, El Cachas, él es atolondradito, tiene su personalidad… Entonces estábamos en el carro con mi mamá y le dije ‘mami, El Cachas está lindo en una historia, ¿será que me caso con él?’, así mamando gallo, ajá como es uno, y mi mamá dijo ‘no, búscate uno con mejores gustos’ y no sé qué vainas. Subí eso y a los 10 minutos. Noticia: Martín Elías es gay", mencionó.

De igual forma, aclaró que no tiene ningún tipo de prejuicio frente a las personas homosexuales y confirmó que él es heterosexual, a pesar de los comentarios que pueden hacerle muchos usuarios o portales noticiosos en las redes sociales.

"Un apoyo a todos los gays, uno los apoya porque en la Biblia dice que uno tiene que querer a todo el mundo, yo quiero a todo el mundo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, Dios los bendiga a ellos, lo que hacen. No más no me siento identificado con eso tal vez, pero la vaina es que ajá, eso se presta para malinterpretaciones", expresó.

Lee también: El extraño caso de un perrito desaparecido en El Manzanillo

#actualidad | Desde hace un tiempo, en redes sociales se ha especulado sobre la orientación de Martín Elías Jr., sin embargo, el joven artista decidió ponerles fin a los rumores.https://t.co/XvtP5QxRmu pic.twitter.com/NXrXFC7aiN — La Lengua Caribe (@lenguacaribe1) March 7, 2025

Noticia al Dia / Caracol