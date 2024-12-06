Hoy está de cumpleaños "La Zulianita" Lupita Ferrer

Hoy celebra su cumpleaños la maravillosa Lupita Ferrer, La Reina del Drama. Aquella jovencita que se hizo famosa en el mundo entero como la tierna “Esmeralda”, la protagonista ciega que nos robó el corazón a todos. Se dice que cumple 76 años aunque su edad, por su apariencia siempre ha sido un misterio.

Años más tarde se ganó el desprecio y la admiración de la audiencia como la implacable Victoria Ascanio del clásico “Cristal” ¿Su edad? Todo un misterio.

Foto: Cortesía

La recordamos por títulos como La Zulianita, María Teresa, Mi hermana gemela, Mariana de la noche, Ligia Sandoval, María.

Lupita es una actriz venezolana con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión Su talento la ha llevado a trabajar en países como México, Estados Unidos, Argentina, Perú y España, donde se convirtió en toda una celebridad por el éxito de Cristal.

¿En qué otra historia se recuerda? . ¿Hizo películas en Hollywood con legendarias estrellas como Anthony Quin y Tony Curtis, trabajó con Mario Moreno “Cantinflas” y Dolores del Río en la época de oro del cine mexicano.

Este año los zulianos le rindieron un homenaje con una estrella en el paseo del Teatro Baralt donde asistieron destacadas artistas de la región.

Foto: Cortesía

En esa oportunidad dijo: “Gracias por las cosas tan bellas que han hecho para mí. Después de descubrir esta estrella tengo que venir más seguido para ver cómo se ha conservado, cuando me entrevistan en otros países yo digo soy venezolana, pero más soy del Zulia”, dijo la artista, quien se emocionó la descubrir la estrella roja con fondo amarillo que está visible en el frente del teatro Baralt.

Noticia al Día