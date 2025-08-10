Domingo 10 de agosto de 2025
Farándula

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

La relación entre Brad Pitt e Inés de Ramón comenzó a finales de 2022, y desde entonces ha ido consolidándose lejos del ruido mediático.

Por Ernestina García

Foto: Brad e Inés de Ramones
Cuando el dolor golpea, el amor puede ser el único consuelo. Brad Pitt atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, Jane Etta Pitt, el pasado 5 de agosto, a los 84 años.

Y en medio de ese duelo, ha encontrado un pilar emocional en su pareja, Inés de Ramón, quien se ha volcado en acompañarlo en este duro trance que vive el actor, de 61 años.

Según ha revelado la revista People, la diseñadora de joyas “está apoyando a Brad” mientras él llora la pérdida de su madre. “Quiere estar ahí para él”, y todo indica que el actor está permitiendo que así sea.

¿Y quién mejor que su pareja para ofrecerle consuelo y comprensión en un momento tan doloroso? Inés de Ramón, de 35 años, no solo ha demostrado empatía, sino también una conexión genuina con la familia Pitt. “Inés está muy unida a la familia de Brad”, añadió otra fuente a la publicación, subrayando que ella envió sus condolencias de inmediato al enterarse de la triste noticia.

La relación entre Brad Pitt e Inés de Ramón comenzó a finales de 2022, y desde entonces ha ido consolidándose lejos del ruido mediático. Su primera aparición pública fue en el Festival de Cine de Venecia en 2024, durante el estreno de Wolfs, que protagonizaba junta a su amigo George Clooney.

Desde entonces, ella ha estado presente en varios eventos importantes, como en algunos estrenos importantes. El más reciente, F1, el drama de carreras producido por Pitt y en el que comparte rol protagónico con Javier Bardem.

Su presencia en la vida del actor ha sido muy importante. De hecho, quienes los rodean aseguran que la diseñadora de joyas le ha traído estabilidad y serenidad a su vida, tras su sonada ruptura y posterior divorcio de Angelina Jolie.

La pérdida de Jane Etta Pitt ha sido especialmente dura para Brad. La madre del actor falleció a los 84 años en Springfield (Missouri), tras una enfermedad prolongada que venía afectando su salud en los últimos meses. Jane, consejera escolar jubilada, fue una figura clave en la vida de su hijo.

Siempre mantuvo un perfil bajo, pero en ocasiones lo acompañó a algunas alfombras rojas y eventos públicos. Su sobrina Sydney, hija de Doug Pitt, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo homenaje: “Si conocías a la abuela, sabías que tenía el corazón más grande. Ella se preocupaba profundamente por todos y todo, sin hacer preguntas. Mi dulce abuela, aún no estábamos preparados para que te fueras”.

En el momento de la muerte de su madre, Brad se encontraba rodando The Adventures of Cliff Booth (Las aventuras de Cliff Booth), una secuela dirigida por David Fincher del universo de Once Upon a Time… in Hollywood (Érase una vez…. En Hollywood) y en la que ha vuelto a cambiar de imagen, por exigencias del guion. A pesar de sus compromisos profesionales, el actor decidió cancelar sus actividades para reunirse con toda su familia en Missouri y despedirse de su madre en privado.

Noticia al Día/Hola

