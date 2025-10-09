¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Demi Lovato sorprendió al mundo con un estilo urbano y vanguardista durante la más reciente edición de la Semana de la Moda en París, evidenciando una notable transformación tanto estética como emocional.

La cantante, intérprete de "Cool for the Summer", asistió específicamente al desfile de Coperni Spring/Summer 2026. Para la ocasión, lució un elegante conjunto negro de cuello alto y mangas largas, complementado con medias negras, tacones de punta fina y un llamativo abrigo de pelo verde lima que llevaba sobre los brazos.

Revuelo en redes sociales



Sin embargo, su última aparición ha causado un gran revuelo en redes sociales, donde se le critica por su notoria pérdida de peso y, lo que algunos especulan, son posibles retoques estéticos en el rostro.

Comentarios como: "Tan bonita que era, ya se ve una más del montón", escrito por la usuaria Issagarami en Instagram, se multiplicaron en la plataforma, enfocándose en su nueva imagen.

Un momento clave en su vida



A pesar de las críticas, es importante destacar que Demi Lovato se encuentra en un momento clave de su vida. Está en plena transición hacia una nueva etapa artística y, recientemente, se casó con el también músico Jordan “Jutes” Lutes. Su presencia en el reconocido evento de moda subraya este nuevo capítulo personal y profesional.

