Isabella Ladera y Beéle y su alborotado romance

Se recuerda el romance entre Isabella Ladera y Beéle, que como tal no tuvo buen desenlace, pero que sí llamó la atención de los titulares.

Isabella Ladera y Beéle han atraído la atención de los titulares posteriormente de salir un audiovisual íntimo en la red social X. Tanto el cantante colombiano como la creadora de contenido venezolana, que ya no son pareja, certifican que no estuvieron implicados en la filtración del metraje sexual.

Antes de esta ola mediática, ya su relación de amor había causado polémica. Beéle contraía matrimonio con Camila “Cara” Rodríguez, otra creadora de contenido venezolana que es la madre de sus dos hijos llamados Ethan y Paolo. Cara cargo a Béele de serle infiel con Ladera. En entrevista con los 40 afirmo: "sí, he sido infiel". Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores".

Ladera antes tuvo una relación con el creador de contenido puertorriqueño Isander Pérez, con quien tuvo a su hija Mía, de ahora 5 años. El altercado escaló cuando Isander, ex de Isabella, y Cara, ex de Beéle aparecieron realizando videos juntos en internet después del escándalo de traición de sus exparejas, exhibiendo una gran complicidad y amistad.

Isabella Ladera y Beéle se mostraron felices al caminar juntos por alfombras rojas de eventos como Premio Lo Nuestro, haciendo a un lado el hate y críticas en las redes sociales. Isabella es la modelo del video "Frente al mar" del cantante colombiano y los dos se manifestaron muy encariñados en las redes sociales, donde salieron videos de ellos besándose y bailando juntos. Sin dar motivos, en octubre del 2024 Isabella confirmó que había finalizado su amorío con Beéle: "él y yo ya no tenemos nada".

Beéle denunció a su exesposa Camila Rodríguez en diciembre del 2024 por violencia física, psicológica y económica durante la relación de ambos. La creadora de contenido venezolana también demandó al padre de sus hijos por violencia, pero aparentemente no hallaron pruebas suficientes.

En agosto de 2025, un juez falló a favor del cantante colombiano, quien ganó la batalla legal. La justicia de Medellín ordenó medidas de protección para Beéle "garantizando sus derechos fundamentales a la integridad, buen nombre, intimidad y seguridad personal". Le mandaron a Cara que tome atención psicológica y facilite la comunicación de sus hijos con su padre.

Tras filtrarse el video íntimo con Beéle, Isabella Ladera comunicó el siguiente recado en Instagram: "Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto, por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista". ¿Indirecta para el cantante?

Con información de People Español

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)