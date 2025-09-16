Martes 16 de septiembre de 2025
Farándula

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Ivanka y Gisele compartieron risas y momentos de camaradería, destacando su estilo de vida

Por Pasante1

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una soleada tarde en la costa de Miami, las celebridades Ivanka Trump y Gisele Bündchen fueron vistas disfrutando de un relajante día en el agua. Ambas lucieron impresionantes bikinis del mismo color mientras navegaban en un elegante bote, acompañadas por el reconocido entrenador Joaquim Valente.

La escena capturó la atención de los transeúntes y fanáticos, quienes no pudieron evitar admirar la complicidad entre las dos mujeres. Ivanka y Gisele compartieron risas y momentos de camaradería, destacando su estilo de vida activo y saludable en un entorno idílico.

Ambas parecieron disfrutar de una jornada de diversión, donde la brisa marina y el sol radiante crearon el ambiente perfecto para una escapada veraniega. Esta aparición pública generó comentarios sobre la amistad entre las dos influyentes figuras, quienes mantienen un perfil bajo en los últimos tiempos.

La combinación de glamour y relajación en el corazón de Miami dejó a muchos expectantes sobre futuros encuentros entre estas icónicas personalidades

Noticia al Día / Franyer García

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Noticias Relacionadas

Ciencia

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.
Farándula

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

El centenario de Celia Cruz será marcado por una gira virtual “Celia en Vivo” .
Farándula

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford ícono del cine estadounidense, conocido tanto por su actuación como por su labor como director y productor.
Al Dia

Murió el actor Robert Redford

Según un avance del periódico The New York Times

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025