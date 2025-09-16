En una soleada tarde en la costa de Miami, las celebridades Ivanka Trump y Gisele Bündchen fueron vistas disfrutando de un relajante día en el agua. Ambas lucieron impresionantes bikinis del mismo color mientras navegaban en un elegante bote, acompañadas por el reconocido entrenador Joaquim Valente.



La escena capturó la atención de los transeúntes y fanáticos, quienes no pudieron evitar admirar la complicidad entre las dos mujeres. Ivanka y Gisele compartieron risas y momentos de camaradería, destacando su estilo de vida activo y saludable en un entorno idílico.



Ambas parecieron disfrutar de una jornada de diversión, donde la brisa marina y el sol radiante crearon el ambiente perfecto para una escapada veraniega. Esta aparición pública generó comentarios sobre la amistad entre las dos influyentes figuras, quienes mantienen un perfil bajo en los últimos tiempos.



La combinación de glamour y relajación en el corazón de Miami dejó a muchos expectantes sobre futuros encuentros entre estas icónicas personalidades

Noticia al Día / Franyer García