Jack Veal actor de Kid Loki vive en la calle, tiene problemas de salud mental y pidió ayuda en redes sociales

Jack Veal, un actor conocido por su papel de Kid Loki en la serie de Marvel Disney+ «Loki», está pidiendo ayuda después de compartir que no tiene hogar.
El joven de 17 años dijo a sus seguidores en un video de TikTok que ha estado durmiendo en las calles y no tiene a dónde ir después de haber sido presuntamente víctima de «violencia física» y «abuso emocional» en su hogar.
«Tengo problemas de salud mental», dijo. «Tengo autismo, TDAH y me están haciendo pruebas para detectar trastorno bipolar y psicosis».
«No puedo quedarme en casa de mis abuelos, ya que mi abuelo está en fase terminal. No tengo otro lugar a donde ir y necesito ayuda».
Veal dijo que ha estado durmiendo en un remolque «inseguro» con «ventanas rotas». También afirmó que los servicios sociales no lo han ayudado y dijo a sus seguidores que está «desesperado» y «de rodillas, rogando» que la gente difunda la información sobre su situación.
Mientras los fans hacían precisamente eso, agradeció a sus seguidores por sus comentarios de apoyo en otro video y dijo que «gracias a ustedes, podré dormir en casa de un amigo esta noche».
Posteriormente, Veal reveló que recibió una llamada de los servicios sociales pidiéndole reunirse con él al día siguiente, y dijo entre lágrimas que la gente que difunde información sobre él «me ha ayudado mucho».
Pero en su último video publicado el miércoles, afirmó que le dijeron en su reunión que «tendré que volver a estar sin hogar en la calle o regresar a casa, lo cual no puedo hacer, hasta que me encuentren un hogar de acogida, lo que podría llevar un tiempo».
«Quieren ponerme en un hogar de acogida, pero mientras tanto, tengo que quedarme en la calle», dijo.
Veal protagonizó dos episodios de la serie de Marvel «Loki» como una versión infantil del personaje principal, una de las varias versiones alternativas de sí mismo que conoce el Loki de Tom Hiddleston. El actor también ha aparecido en programas como «The End of the F***ing World» y «The Peripheral».
Los fans siguieron dejando comentarios en el último TikTok de Veal para intentar ayudar, y algunos le ofrecieron al actor un lugar donde quedarse. «No estoy en Londres en este momento, pero tengo un apartamento que está disponible por un tiempo», decía un comentario. «Por favor, ponte en contacto conmigo».
Noticia al Día/RT