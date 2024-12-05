Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

Jack Veal actor de Kid Loki vive en la calle, tiene problemas de salud mental y pidió ayuda en redes sociales

Jack Veal, un actor conocido por su papel de Kid Loki en la serie de Marvel Disney+ «Loki», está pidiendo…

Por Ernestina García

Jack Veal actor de Kid Loki vive en la calle, tiene problemas de salud mental y pidió ayuda en redes sociales
Foto. Actor que asegura vive en la calle y tiene problemas de salud mental
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Jack Veal, un actor conocido por su papel de Kid Loki en la serie de Marvel Disney+ «Loki», está pidiendo ayuda después de compartir que no tiene hogar.

Lee también: Revelan fecha del funeral de Liam Payne

El joven de 17 años dijo a sus seguidores en un video de TikTok que ha estado durmiendo en las calles y no tiene a dónde ir después de haber sido presuntamente víctima de «violencia física» y «abuso emocional» en su hogar.

«Tengo problemas de salud mental», dijo. «Tengo autismo, TDAH y me están haciendo pruebas para detectar trastorno bipolar y psicosis».

«No puedo quedarme en casa de mis abuelos, ya que mi abuelo está en fase terminal. No tengo otro lugar a donde ir y necesito ayuda».

Veal dijo que ha estado durmiendo en un remolque «inseguro» con «ventanas rotas». También afirmó que los servicios sociales no lo han ayudado y dijo a sus seguidores que está «desesperado» y «de rodillas, rogando» que la gente difunda la información sobre su situación.

Mientras los fans hacían precisamente eso, agradeció a sus seguidores por sus comentarios de apoyo en otro video y dijo que «gracias a ustedes, podré dormir en casa de un amigo esta noche».

Posteriormente, Veal reveló que recibió una llamada de los servicios sociales pidiéndole reunirse con él al día siguiente, y dijo entre lágrimas que la gente que difunde información sobre él «me ha ayudado mucho».

Pero en su último video publicado el miércoles, afirmó que le dijeron en su reunión que «tendré que volver a estar sin hogar en la calle o regresar a casa, lo cual no puedo hacer, hasta que me encuentren un hogar de acogida, lo que podría llevar un tiempo».
«Quieren ponerme en un hogar de acogida, pero mientras tanto, tengo que quedarme en la calle», dijo.

Veal protagonizó dos episodios de la serie de Marvel «Loki» como una versión infantil del personaje principal, una de las varias versiones alternativas de sí mismo que conoce el Loki de Tom Hiddleston. El actor también ha aparecido en programas como «The End of the F***ing World» y «The Peripheral».

Los fans siguieron dejando comentarios en el último TikTok de Veal para intentar ayudar, y algunos le ofrecieron al actor un lugar donde quedarse. «No estoy en Londres en este momento, pero tengo un apartamento que está disponible por un tiempo», decía un comentario. «Por favor, ponte en contacto conmigo».

@didyoucatchthis: Jack Veal, Kid Loki, Faces Homelessness A shocking revelation has emerged from the world of entertainment. Jack Veal, a 17-year-old actor known for his role as Kid Loki in the popular Disney+ series Loki, has publicly disclosed his current homelessness. In a series of heartfelt TikTok videos, Veal detailed his difficult circumstances. “Hi. I’m a famous actor, I’m 17 and I’m homeless,” he confessed. “You may know me from Loki, The End of the F***ing World, or various other movies where I played important roles.” The young actor attributed his homelessness to a history of abuse. “Without delving too much into the details, I was abused at home. It was physical violence, emotional abuse and etcetera,” he explained. With limited options for safe housing, Veal has been forced to resort to sleeping on the streets or in unsafe conditions. “I have nowhere else to go, and I need help,” he pleaded. “Social services refuse to help me, despite what I have told them. I am desperate.” Following the viral spread of his initial video, Veal expressed gratitude for the overwhelming support he received from fans and well-wishers. He also shared that social services had finally reached out to him, offering potential assistance with housing and foster care placement. “They’re taking action now. They’re actually doing something,” he said optimistically. “God bless you all. Thank you so much.”♬ original sound – Did You Catch This?

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

De Interés

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

El Día Internacional de la Paz celebra el poder de la solidaridad mundial para construir un mundo pacífico y sostenible.
Al Dia

La cantante Fey se presentará en Caracas el 29-Nov

La artista mexicana Fey, conocida por el tema «Azúcar Amargo», se presentará en Caracas el próximo 29 de noviembre, en…
Farándula

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

La agrupación fue fundada en el 2007.
Farándula

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

La acción legal busca reparar los daños emocionales y económicos ocasionados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025