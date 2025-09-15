James Hetfield mantendrá de por vida a los hijos de Charlie Kirk para que nunca les falte nada

El reconocido vocalista de Metallica, James Hetfield, ha sido noticia por un gesto que ha generado amplias reacciones en redes sociales y medios de entretenimiento: su decisión de apoyar de por vida a los hijos de Charlie Kirk, garantizando su educación y bienestar.

Según reportes difundidos por portales internacionales, Hetfield habría intervenido tras una situación personal que afectó a la familia de Kirk, comprometiéndose a brindar respaldo económico y emocional a sus hijos. La acción ha sido descrita como un ejemplo de solidaridad fuera del escenario, destacando el lado humano del artista más allá de su trayectoria musical.

Aunque el gesto ha sido ampliamente celebrado por fanáticos y seguidores del rock, algunos medios han advertido que no existen declaraciones oficiales ni pruebas verificables que confirmen este compromiso. La historia, que se viralizó rápidamente, refleja el impacto de las redes sociales en la difusión de contenidos sensibles y la necesidad de contrastar fuentes antes de asumir su veracidad.

Noticia al Día / Scoop.ec