Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

El rapero y productor estadounidense Sean Carter, conocido como Jay-Z, encabeza la lista de músicos con mayor fortuna del mundo, reportó Vanguard.

Su fortuna, estimada en 2.600 millones de dólares por Forbes, supera a la de artistas como Taylor Swift con 1.600 millones, Rihanna con 1.000 millones, Madonna con 850 millones y Selena Gomez con 700 millones.

Cabe recordar que Jay-Z lanzó su último álbum hace 8 años.

El patrimonio del esposo de Beyoncé proviene principalmente de sus diversas inversiones y negocios, que incluyen la empresa Roc Nation, las marcas de champán Armand de Brignac y coñac D’Ussé, el servicio de transmisión musical Tidal, así como inversiones en bienes raíces, hotelería y tecnología.

Noticia a Día/RT