Viernes 29 de agosto de 2025
Farándula

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Su fortuna, estimada en 2.600 millones de dólares, supera ampliamente a la de artistas como Taylor Swift.

Por Ernestina García

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard
Foto: rollingstone.com/
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El rapero y productor estadounidense Sean Carter, conocido como Jay-Z, encabeza la lista de músicos con mayor fortuna del mundo, reportó Vanguard.

Su fortuna, estimada en 2.600 millones de dólares por Forbes, supera a la de artistas como Taylor Swift con 1.600 millones, Rihanna con 1.000 millones, Madonna con 850 millones y Selena Gomez con 700 millones.

Cabe recordar que Jay-Z lanzó su último álbum hace 8 años.

El patrimonio del esposo de Beyoncé proviene principalmente de sus diversas inversiones y negocios, que incluyen la empresa Roc Nation, las marcas de champán Armand de Brignac y coñac D’Ussé, el servicio de transmisión musical Tidal, así como inversiones en bienes raíces, hotelería y tecnología.

Noticia a Día/RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Plaza Yepes: Donde Maracaibo duerme y amanece con las caricias del poeta

Plaza Yepes: Donde Maracaibo duerme y amanece con las caricias del poeta

Don Francisco anuncia regreso Sábado Gigante

Don Francisco anuncia regreso Sábado Gigante

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

Video: La

Video: La "muerta" que aparece de madrugada y tumba a los motorizados

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 29 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 29 de agosto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcaldía de Maracaibo toma medidas para abordar problema de los terrenos baldíos, sucios y abandonados en la ciudad

El mensaje es claro: "Esto no es progreso. Esto es abandono. Y no lo vamos a permitir".
Farándula

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

La competencia final se llevará a cabo en el mes de octubre
Al Dia

Karol G hace historia con presentación en el Vaticano

Carolina Giraldo ha hecho historia con su música, transformando el reggaetón al integrar otros géneros y conquistando la cima de…
Farándula

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Un gran espectáculo en el escenario que todos recuerdan

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025