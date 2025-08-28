Jueves 28 de agosto de 2025
Farándula

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

El homenaje póstumo a la ‘Diva de la Banda’ se llevará a cabo el 18 de septiembre, a menos de tres meses del treceavo aniversario de su fallecimiento.

Por Ernestina García

La cantante Jenni Rivera entrará en el Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC), institución académica de la ciudad donde nació, qué reconocerá sus aportes a la música, así como por su incansable trabajo como activista, defensora de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

El homenaje póstumo a la ‘Diva de la Banda’ se llevará a cabo el 18 de septiembre, a menos de tres meses del treceavo aniversario de su fallecimiento.

El reconocimiento forma parte del evento anual organizado por la Long Beach City College Foundation, en el que se celebra a alumnos distinguidos y residentes de la ciudad que han logrado un impacto significativo en sus respectivas profesiones.

Nacida en Long Beach (California) y fallecida tras un accidente aéreo en diciembre de 2012 en México a los 43 años, Rivera recibió a lo largo de su carrera nueve veces consecutivas el Premio Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

El reconocimiento será recibido por su hija, Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, compañía que agrupa y maneja el legado de la cantante.

“Mi mamá siempre fue una mujer determinada y soñadora. Su educación en la Universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creyó que todo era posible”, dijo la hija de la cantante en un comunicado.

Añadió que el reconocimiento “es un recordatorio” de que la historia de la ‘Diva de la Banda’ sigue inspirando a muchas personas a seguir luchando por sus sueños, “sin importar de dónde vengan”.

Por su parte, el Superintendente de LBCC, Mike Muñoz, dijo que Jenni Rivera “sigue inspirando” a varias generaciones.

“Ella (Jenni Rivera) nos enseñó lo que significa superar desafíos, mantenernos fieles a nuestras raíces y usar el éxito como una plataforma para elevar a los demás. Jenni es un poderoso modelo a seguir. Su legado nos recuerda que nuestras voces importan, nuestras historias importan”, añadió Muñoz.

Noticia al Día/EFE

